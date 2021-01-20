Maltepe Belediyesi, Halk Ekmek ile protokol imzaladı: 18 mahallede ücretsiz ekmek dağıtılacak

Maltepe Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş. ile protokol imzaladı. Protokol kapsamında Maltepe Belediyesi, Maltepe’nin 18 mahallesinde, günde 17 bin ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirecek.

Maltepe Belediyesi 18 mahalle muhtarlığı önünde kuracağı Halk Ekmek noktalarında, Maltepe’deki tüm mahallelerde ücretsiz ekmek dağıtımı gerçekleştirecek. Protokolle ayrıca Sancaktepe ilçesinde bulunan Osmangazi, Hilal, Emek ve Akpınar mahallelerine de ücretsiz ekmek dağıtımı yapılacak.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Halk Ekmek ile önemli bir anlaşmaya imza attık. Maltepe Belediyesi olarak İBB ile beraber hem ilçemizde, hem de komşu ilçelerde yapacağımız ücretsiz ekmek dağıtımı ile yoksullukla mücadele konusunda değerli bir adım atmış olacağız. Bu çalışmalar özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücüne büyük katkı sunuyor” dedi.