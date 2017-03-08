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Dünya
BBC Türkçe

Malta'nın doğa harikası Mavi Pencere çöktü

Mavi Pencere, Game of Thrones da dahil bir çok film ve dizinin çekimlerinde kullanılmıştı

08 Mart 2017 22:15

Malta'nın Mavi Pencere adıyla bilinen meşhur doğal kaya kemeri şiddetli fırtınanın etkisiyle çöktü.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, "yürek paralayıcı bir haber" diyerek tepki gösterdi.

2013 yılında yapılan bir araştırma erozyonun kaçınılmaz olduğu ancak kemerin henüz çökme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığı sonucuna varmıştı.

Malta'ya ait Gozo adası üzerinde denizin üzerine uzanan kireç taşından doğal kemer Taht Oyunları dizisinin ilk bölümü ve bir çok filmin çekimlerinde kullanılmıştı.

Yetkililer yakınlarda kemerin üzerinde yürümeye para cezası verileceğine ilişkin uyarılar asmışlar ancak yasak pek uygulanamamıştı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat Twitter mesajında "Yıllardır hazırlanan raporlar bu doğa harikasının doğal erozyona kurban olmasının kaçınılmaz olduğuna işaret ediyordu, o acı gün geldi" dedi.

Mavi Pencere Malta'nın en ünlü doğal oluşumlarından biriydi.

Ama yakınlarında daha az bilinen benzer bir pencere olan Wied il-Mielah hala ayakta.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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