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Dünya

Maltalı gazeteci suikastında 10 gözaltı

Başbakan suikastin aydınlatılması için "Altına bakılmadık hiç bir taşın kalmayacağını" vurguladı

05 Aralık 2017 06:29

Malta’da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan gazeteci Daphne Caruana Galizia suikastina ilişkin soruşturma kapsamında 10 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Malta Başbakanı Joseph Muscat, önce 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladıktan sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu sayıyı düzelterek, 10  zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Malta yasaları uyarınca şüpheliler hakkında dava açılması veya şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verilmesi için polisin 48 saat içinde zanlıların ifadesini alması gerekiyor.

Malta Başbakanı Muscat, cinayetle bağlantılı oldukları gereçkesi ile gözaltına alınan tüm zanlıların Malta vatadandaşı olduğunu kaydederek, çoğunun polis kayıtlarında yer aldığını ifade etti. Ancak gözaltına alınanların suikastte nasıl bir rol oynadığına ilişkin bilgi vermedi.

Başbakan Muscat, emniyet güçleri, ordu ve istihbarat birimlerinin ortak çalışması sonucu söz konusu zanlıların gözaltına alındığını belirtti. Muscat, suikastin aydınlatılması için "altına bakılmadık hiç bir taşın kalmayacağını" vurguladı.

Galizia, Muscat'ın yakınlarını yolsuzlukla suçlamıştı

Malta'da yolsuzlukları araştıran gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 16 Ekim'de otomobiline yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Muscat üzerindeki siyasi baskı artmıştı. Caruana Galizia'nın oğlu, suikastte hükümetin de suç ortağı olduğunu iddia etmişti.

53 yaşında hayatını kaybeden Caruana Galizia, son olarak Panama belgeleri üzerine çalışmıştı. Galizia, merkez solda yer alan Muscat'ın yakın çevresine yönelik yolsuzluk suçlamalarında bulunmuş, ortaya çıkardığı belgelerle Malta'da erken seçimlere gidilmesine yol açmıştı.

Caruana Galizia'nın suikasti soruşturmasına Avrupa polis teşkilatı Europol, ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI ve Finlandiya istihbaratı da destek veriyor.

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