Malta'da geçen hafta batan göçmen gemisinde ölen 500 kişinin 100'ü çocuk

Uluslararası Göçmenlik Örgütü (IOM)'a göre Malta'da göçmenleri taşıyan geminin batması sonucu yaşanan faciada ölen 500 kişiden 100'ünün çocuk olabilir.

Geçen hafta batan bottan kurtulan göçmenler IOM'a konuşarak, insan kaçakçılarının göçmenlerin daha küçük bir gemiye geçmelerini istediğini, yolcuların güvenlik gerekçesi ile bunu reddetmesi üzerine çıkan tartışmada, tacirlerin gemiye vurarak batmasına sebep olduklarını söyledi.

Göçmenlerden Eylül ayı başında yola çıktıları Mısır'dan bu yana üç kez gemi değiştirmeleri istenmiş.

Kurtulanlardan biri "Gemiye vurduktan sonra battığından emin olana kadar beklediler, gülüyorlardı" diyor.

"Gemiye ilk vurduklarında yolculardan biri kendisini asarak yaşamına son verdi" dedi.

Göçmenlerin her biri İtalya'ya gidebilmek için insan kaçakçılarına 2 bin dolar ödemiş. Kurtulan dört kişi IOM'a kaçakçıların Mısırlı ve Filistinli olduğunu aktarmış.

IOM şimdiye kadar aralarında iki yaşında bir kız çocuğunun da olduğu 9 kişinin batan gemiden kurtulduğunu söyledi.

Gemi Sudanlı, Filistinli, Mısırlı ve Suriyeli göçmenleri taşıyordu.

Bu arada Pazar günü Libya açıklarında batan göçmen gemisinde ise 200'den fazla kişinin öldüğü sanılıyor.

Geçen yıl Ekim ayında İtalya'nın Lampedusa adası açıklarında batan gemide 366 kişinin öldüğü açıklanmıştı. Ağustos ayında yine Libya açıklarında batan bir başka gemide ise 170 göçmen hayatını kaybetmişti.