Malta'da cam korkuluklar çöktü; 78 kişi yaralandı

Malta’da bir gece kulübünde cam korkuluklar, kalabalığı taşıyamaması sonucu çöktü. Aralarında 13 yaşında bir genç kızın da bulunduğu 74 kişi yaralandı.

Olayda 16 kişi ağır yaralanırken 58 kişi de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Malta hükümetinin konu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Yaşanan olay sonrası konuşan yaralılardan bir çocuğun babası Simon Busuttil, “Gece kulüplerinde daha yüksek standartlara ihtiyacımız var. Aynı şekilde sokaklarda da. En büyük oğlum Paceville’de yaşıyor, geceleri gözüme uyku girmiyor güvenli değil diye” dedi.

13 yaşındaki bir kızın gece kulübüne nasıl alındığı sorusunu soran Bussittil, “Bunun hesabını kim verecek?” dedi.