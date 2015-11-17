T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malta'da cam korkuluklar çöktü; 78 kişi yaralandı

Gece kulübünde yaşanan olayda 13 yaşındaki bir kız da yaralandı

17 Kasım 2015 11:56

Malta’da bir gece kulübünde cam korkuluklar, kalabalığı taşıyamaması sonucu çöktü. Aralarında 13 yaşında bir genç kızın da bulunduğu 74 kişi yaralandı.

Olayda 16 kişi ağır yaralanırken 58 kişi de hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Malta hükümetinin konu hakkında soruşturma başlattığı bildirildi. 

Yaşanan olay sonrası konuşan yaralılardan bir çocuğun babası Simon Busuttil, “Gece kulüplerinde daha yüksek standartlara ihtiyacımız var. Aynı şekilde sokaklarda da. En büyük oğlum Paceville’de yaşıyor, geceleri gözüme uyku girmiyor güvenli değil diye” dedi.

13 yaşındaki bir kızın gece kulübüne nasıl alındığı sorusunu soran Bussittil, “Bunun hesabını kim verecek?” dedi.

ETİKETLER

maltagece kulübü74 yaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24