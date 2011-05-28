-MALTA'DA BOŞANMA REFERANDUMU VALETTA (A.A) - 28.05.2011 - Evlilerin boşanamadığı Katolik ülke Malta'da boşanma referandumu yapılıyor. Ülkede referandum TSİ 08.00'de başladı. Sandıklar TSİ 23.00'te kapanacak. Sonuçların yarın öğleden sonra belli olması bekleniyor. 408 bin nüfuslu ada ülkesinde seçmenler boşanmaya "evet" ya da "hayır" diyecekler. Kamuoyu yoklamaları evet ve hayırcıların sayısının hemen hemen eşit olduğunu gösteriyor, ancak kararsızların oranının yaklaşık yüzde 40 olduğu belirtiliyor. Filipinler, Vatikan ve Malta'da vatandaşların boşanma hakkı bulunmuyor. Şilili çiftler ise halkın yoğun baskısından sonra boşanma hakkını 2004'te, 120 yıl sonra elde etti. AB'de yasaların boşanmaya izin vermediği tek ülke Malta. Referandumda "evet" oyunun çıkması halinde yasa tasarısı parlamentoda oylanacak. Maltalı çiftler ayrılabiliyor, ancak evliliğin iptal edilmesi gerektiğinden yeniden evlenmeleri son derece güç. Evliliğin iptali yaklaşık 8 yıl alan, karmaşık ve mahkemelerin nadiren "evet" dediği bir süreç. "Evetçiler" ayrılmak ve yeni bir aile kurmak için boşanmanın yasal olması gerektiğini, "hayırcılar" boşanmanın yasal hale gelmesinin aile değerlerinin unutulmasına, ayrılıkların artmasına ve aile birliğinin bozulmasına yol açacağını düşünüyor.