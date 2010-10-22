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Dünya

MALMÖ'DE KESKİN NİŞANCI KORKUSU STOCKHOLM (A.A)

22 Ekim 2010 14:05

-MALMÖ'DE KESKİN NİŞANCI KORKUSU  STOCKHOLM (A.A) - 22.10.2010 - İsveç'in Malmö kentinde keskin nişancı korkusu sürüyor. Malmö'de bir apartmanın giriş katında oturan 26 ile 34 yaşlarındaki iki kadın, dün akşam dairelerinin camlarına açılan ateş sonucunda yaralandı. Kadınlardan birinin eline isabet eden kurşunla yaralandığı belirtilirken, bir kurşunun da  diğer kadının sırtını sıyırdığı açıklandı. Aynı dairede birlikte kalan kadınların yanında bir de küçük çocuk olduğu ancak kurşunların çocuğa isabet etmediği bildirildi. İki kadın olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Malmö polisi, iki kadının da bir Avrupa ülkesinden göç ederek Malmö'ye yerleştiklerini kaydederken, kimlikleri konusunda açıklama yapmadı. Görgü tanıkları ise olaydan sonra bir erkeği olay yerinden kaçarken gördüklerini söyledi. Bu son saldırının, daha önce göçmenlere karşı yapılan saldırılar ile benzerlik taşıdığı ifade edilirken, daha önceki saldırılarda, saldırganın daha çok otobüs duraklarında bekleyen göçmen kökenli vatandaşlara saldırdığı belirtildi. Saldırı ile ilgili balistik incelemenin devam ettiği, inceleme sonucunda, saldırının daha önceki olaylar ile aynı olup olmadığının açıklığa kavuşabileceği kaydedildi. -GÖÇMENLER TEDİRGİN- Malmö'de bir yıl içinde yaşanan silahlı saldırılarda, otobüs durağında bekleyenlere ateş açılması sonucunda 50 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Saldırganın göçmen kökenlileri hedef aldığı ve saldırılarda aynı silahın kullanıldığı yapılan araştırmalarda anlaşılmıştı. Malmö polisi, özellikle göçmenleri, akşam ve gece saatlerinde dışarı çıktıklarında dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Malmö'de yaşayan göçmenler ise can güvenliklerinin olmadığını dile getirerek, yalnız dışarı çıkmaya korktuklarını belirtiyor. Malmö'de bulunan Somalililer Derneği yöneticileri de üyelerini dışarı yalnız çıkmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Son iki hafta içinde biri 47 yaşındaki Somalili Basi Hassan olmak üzere üç kişi, gece saatlerinde otobüs durağında beklerken, açılan ateş sonunda yaralanmıştı. Malmö'de yaşayan Türkler arasında saldırıya uğrayan olmadığı bildirildi.     

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