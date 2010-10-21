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Dünya

MALMÖ'DE KESKİN NİŞANCI PANİĞİ STOCKHOLM (A.A)

21 Ekim 2010 15:37

-MALMÖ'DE KESKİN NİŞANCI PANİĞİ STOCKHOLM (A.A) - 21.10.2010 - İsveç'in Malmö kentinde kimliği belirlenemeyen keskin nişancı, bu yıl 50 kişiyi silahla vurarak yaraladı. İsveç polisi, "göçmen kenti" olarak bilinen Malmö'de son bir yıl içinde yaşanan 50 silahlı saldırı olayının arkasında tek bir zanlının olduğuna inanıyor. Hedef seçilen kişilerin tamamının göçmen kökenli olması da, kentte yaşayan göçmenleri endişelendiriyor. En son dün gece otobüs durağında bekleyen bir kişi daha keskin nişancı tarafından sırtından vurularak yaralandı. Geçtiğimiz hafta da yine başka bir otobüs durağında bekleyen bir kişinin, silahla ateş açılması sonucunda yaralandığı bildirildi. Son bir yıldır düzenlenen saldırılarda kullanılan mermilerde yapılan balistik inceleme sonucunda, olaylarda aynı silahın kullanıldığı tespit edildi.  Kimliği henüz belirlenemeyen keskin nişancı, özellikle gece otobüs duraklarında bekleyenler ile taksiye binen ya da inenleri hedef alarak ateş ettikten sonra kayıplara karışıyor. Polisin, kentte oturan göçmenlerin can güvenliği korkusu yaşamalarına neden olan keskin nişancıyı yakalamak için operasyonlarını sürdürdüğü, ancak henüz bu konuda bir sonuç alınamadığı bildirildi. İsveç Emniyet Genel Müdürlüğü ise Malmö'de yaşanan silahlı saldırı olaylarını aydınlatmak için özel eğitimli 50 polisin görevlendirildiği ve çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.  İsveç polisinin, keskin nişancının hedefinde kentte yaşayan göçmen kökenlilerin bulunduğunu açıklaması, Malmö'de yaşayan göçmenleri daha da endişelendirdi. Malmö'de oturan ve keskin nişancının hedef seçtiği bölgelerdeki otobüs duraklarına yakın yerlerde oturanların çoğu gece dışarı çıkmaya korktuklarını ve bölgeden taşınmak istediklerini belirtiyor.

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