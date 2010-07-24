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MALLORCA'NIN YERİNE VİLLARREAL MADRİD (A.A)

24 Temmuz 2010 14:37

-MALLORCA'NIN YERİNE VİLLARREAL MADRİD (A.A) - 24.07.2010 - UEFA, borcu yüzünden Avrupa Ligi'nden ihraç ettiği Real Mallorca'nın yerine Villareal'i davet etti. UEFA'nın Villarreal Kulübüne resmi yazı gönderdiği bildirildi. La Liga'da geçen sezonu 5. sırada bitiren Mallorca'nın lisansı, ciddi ekonomik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle geçici olarak iptal edilmiş ve UEFA Avrupa Ligi'nden çıkarılmıştı. Ligi 7. sırada ligi bitiren Villarreal'in, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme maçı oynamayacağı belirtildi. Bu arada, Mallorca taraftarının büyük bir gösteriye hazırlandığı, kulüp yönetiminin de UEFA'ya karşı dava açacağı açıklandı.

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