Mallorca, Güiza için 12 milyon 540 bin Euro almış

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Mallorca'nın, sezon başında Daniel Güiza'yı Fenerbahçe'ye transferinden 12 milyon 540 bin Euro kazandığı açıklandı.



Mallorca'nın geçen sezon yaptığı transferlere ilişkin gelir ve giderlerindeki şüpheler ve bazı iddiaların ortaya atılmasının ardından kulüp yönetim kurulunun, spor direktörü Nando Pons'un yaptığı transferler hakkında inceleme başlattığı ileri sürüldü.



İspanyol basını, Mallorca kulübünün geçen sezon başka kulüplere transfer ettiği futbolcularından elde ettiği gelirin olduğu kulüp belgesini yayınlarken, Güiza için Fenerbahçe'den alınan bonservis bedeli 12 milyon 540 bin Euro olarak gösterildi.



Marca gazetesi, Güiza'nın geçen sezon transferi için Mallorca'nın en az 15 milyon Euro'luk bir madde koydurmasına rağmen daha az bir paraya transfer olduğunun kulüp içerisinde konuşulduğunu yazdı. İspanyol futbolcunun eski sevgilisi ve geçmişte menajeri olan Nuria Bermudez'in geçen 19 Şubat tarihinde bir İspanyol televizyonuna açıklamasında, "Güiza, transferinin esas karşılığı olan yüzdenin hakkına sahip olmadı, bunu belgeleriyle de gösterebilirim" dediği de anımsatıldı.



Güiza dışında sezon başında Mallorca'dan Villarreal'e giden İbagaza'nın transferinde de bonservis bedelinde farklı fiyatların ödendiği iddia edildi. Mallorca kulübünün İbagaza için en az 1.5 milyon Euro'luk şart koyduğu, transferin ise 3 milyon 579 bin 996 Euro'ya gerçekleştiği açıklanarak, bazı kişilerin transferde 4 milyon 40 bin Euro ödendiğini iddia ettiği kaydedildi.

