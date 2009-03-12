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Dünya

'Mallarıma el koyduğunuz için teşekkürler'

Tayland'ın sürgündeki devrik başbakanı Shinawatra, mallarına el koyan askerlere teşekkür etti

12 Mart 2009 02:00

Tayland'ın sürgünde yaşayan devrik başbakanı Thaksin Shinawatra, mallarına el koyan askerlere teşekkür etti ve bunun belki de mali krizde kendisini kurtarabileceğini söyledi.

Dubai'den video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunan Thaksin, "Askeri cuntaya Tayland'daki mal varlıklarıma el koyduğuna kızayım mı, teşekkür mü edeyim bilemiyorum, çünkü onlar olmasa çok yatırım yapar ve borsada kaybederdim" dedi.

Eski bir milyarder olan ve hala güçlü bir işadamı olan Thaksin, ancak sürgün koşullarında yaşama masraflarını ödeyebildiğini ve yaşam tarzını korumaya çalıştığını kaydetti.

2001 ile 2006 arasında iktidarda olan Thaksin, darbeci generaller tarafından kansız bir darbeyle devrilmişti.

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