'Mallarıma el koyduğunuz için teşekkürler'

Tayland'ın sürgünde yaşayan devrik başbakanı Thaksin Shinawatra, mallarına el koyan askerlere teşekkür etti ve bunun belki de mali krizde kendisini kurtarabileceğini söyledi.



Dubai'den video konferans aracılığıyla açıklamalarda bulunan Thaksin, "Askeri cuntaya Tayland'daki mal varlıklarıma el koyduğuna kızayım mı, teşekkür mü edeyim bilemiyorum, çünkü onlar olmasa çok yatırım yapar ve borsada kaybederdim" dedi.



Eski bir milyarder olan ve hala güçlü bir işadamı olan Thaksin, ancak sürgün koşullarında yaşama masraflarını ödeyebildiğini ve yaşam tarzını korumaya çalıştığını kaydetti.



2001 ile 2006 arasında iktidarda olan Thaksin, darbeci generaller tarafından kansız bir darbeyle devrilmişti.

