Malki ailesinde 1 milyon $'lık senet kavgası

Nesim Malki’nin eşi Meri ile kızları Melitsa ve Florit Malki, babaanne Matilda Malki’yi dava etti. Davacı aile, Malki’nin ölmeden önce annesinin İsviçre’deki hesabına 2 milyon dolar yatırdığını öne sürüyor ve bunun incelenmesi şartıyla Matilda Malki’ye verdikleri 1 milyon dolarlık senedin iptalini istiyor.



Bursa’da 28 Kasım 1995’te pusuya düşürülerek öldürülen tefeci Nesim Malki’nin mirası aileyi böldü. Malki’nin eşi Meri ile kızları Melitsa ve Florit Malki, mirasçı olmadığı halde terekede hak istediği iddiasıyla babaanne Matilda Malki’yi dava etti. Davalının, oğlunun öldürülmesinden sonra Musevi cemaati içinde mirasla ilgili sürekli hakkının yendiği, sokağa atıldığına dair yakındığı, "sahte sinir krizleri" geçirdiği öne sürüldü. Malki’nin sağlığında annesinin İsviçre hesabına 2 milyon dolar yatırdığını iddia eden davacı aile, davalıya 2 milyon dolar ödediklerini, 1 milyon dolarlık senedin ise varlığı inkar edilen İsviçre hesabın incelenmesi şartına bağlandığını, yerine getirilmeyince ödenmediğini öne sürdü.



İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuran Meri Malki ile kızları Melitsa ve Florit Malki, Nesim Malki’nin annesi Matilda Malki’ye herhangi bir miras bırakmadığını öne sürdüler. Terekede ismi olmamasına rağmen davalıya Büyükada’daki evin ölünceye dek oturması için bırakıldığı, borca batık Tunca Tekstil’deki hisselerinin devralındığı ve 3 milyon dolar ödeme taahhüdünde bulunduğu bildirildi.



1 milyon dolar elden verilmiş



İddiaya göre 1 milyon dolar davalı avukatı Sabi Ruso’nun ofisinde elden verildi, kalan 2 milyon dolar için 15 Ocak 1997 vadeli 1 milyon, 15 Mart 1997 tarihli 1 milyon dolarlık iki senet düzenlendi. 1. senet verildi, diğeri şarta bağlandı. Malki’nin sağlığında annesinin İsviçre hesabına 2 milyon dolar yatırdığını öne süren davacılar ikinci senedi, inkar edilen İsviçre hesabını inceleme şartına bağladı. Babaannenin, aile içindeki bu anlaşmazlığın çözümü için Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu ile Prof. Dr. Ömer Teoman’ı aracı koyduğu öne sürüldü.



Davalının hesaplarının incelenmesini kabul etmesi üzerine tarafların avukatları için İsviçre’ye gidiş-dönüş biletleri alındığı, davalı tarafın uçağın kalkacağı gün havalimanındaki randevuya gelmediği öne sürüldü. Davacı avukatı Salih Çobaz, şartı yerine gelmeyen 1 milyon dolarlık senedin iptali için 2001’de 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açtıkları davanın kabul edildiğini fakat 7 yıl sonra kararın, aslında hiç ödenmemiş senedi "ödendiğinin ispatı gerekir" denilerek bozulduğunu ve hukuki karmaşa çıktığını iddia etti. 1 milyon dolarlık senedin iptali ve davacıların borçlu olmadığının tespiti istendi. Malkiler’e gizlenen miras nedeniyle 10 yıl önce vergi cezası kesilmişti.



Pusuya düşürüldü



Nesim Malki, Bursa’da Özdilek Tesisleri önünde çapraz ateşe tutularak öldürüldü. İddianamede Erol Evcil’in azmettirdiği iki kişinin cinayeti işlediği öne sürüldü. Yakalanan Erol Evcil ömürboyu hapse mahkum oldu. Mahkumiyetler yeni TCK uyarınca bozuldu.

