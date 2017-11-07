Malkara'dan Ata'ya mektup yazdılar

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde, Belediye Akademisi Gençlik Kulübü\'nün 10 Kasım anma etkinlikleri kapsamında, \'Ata\'ya Mektup Çadırı\' kuruldu. Malkaralı öğrenciler ve ilçe sakinleri, Mustafa Kemal Atatürk\'e özlemlerini yazdıkları mektupta dile getirdi.

Malkara Belediye Akademisi Gençlik Kulübü, 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında, Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Atatürk Sevgi Duvarı önüne \'Ata\'ya Mektup Çadırı\' kurdu. Çadırı ziyaret eden öğrenciler ve ilçe sakinleri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e olan duygularını yazdıkları mektuplarda dile getirdi. İki gün süren etkinlikte Malkaralılar, Atatürk\'e binlerce mektup yazarken, öğrenciler de şiirler okudu. Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul da etkinliğe katılanlara Ulu Önder\'in \'Nutuk\'unu hediye etti.

Akademi Gençlik Kulübü Sözcüsü Aleyna Aydın, \"Ata\'mıza mektup etkinliğine yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Ata\'mıza binlerce mektup yazıldı. Bu yazılan binlerce mektup 10 Kasım\'da Ata\'mıza, Anıtkabir\'e gönderilecek. Her mektup yazan katılımcımıza Nutuk hediye ettik. Bize vermiş olduğu katkılarından dolayı ayrıca Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul\'a teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir katılım oldu. Ne mutlu bizlere\" dedi.



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