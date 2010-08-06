-MALKARA'DA TOPLU MEZAR BULUNDU TEKİRDAĞ (A.A) - 06.08.2010 - Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Gözsüzköy'de toplu mezar bulundu. Gözsüzköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne ait süt işleme tesisi inşaatına toprak almak için Kazancıderesi mevkinde yapılan hafriyat çalışmalarında, insana ait oldukları sanılan 5-6 kafatası ile çok miktarda kemik bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kemikleri toplayarak incelenmesi için Tekirdağ Jandarma Komutanlığı kriminal laboratuvarına gönderdi. Gözsüzköy Köy Muhtarı Selahattin Akbulut, burada daha önce yerleşim yeri olduğunu duymadığını belirterek, yapılacak incelemeyi heyecanla beklediklerini belirtti.