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Malkara'da 200 şişe kaçak içki ele geçirildi

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 200 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı

25 Kasım 2017 16:52

Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde polisin bir evde yaptığı aramada 200 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, yurda kaçak olarak sokulan içkilerin B.E.\'nin evinde sakladığını belirledi. Polis, mahkemeden alınan izinle B.E.\'nin evinde yaptığı aramada çeşitli markalarda 200 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, gözaltına alınan ev sahibi B.E., ile ilgili soruşturma sürüyor.

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