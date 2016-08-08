Maliye'ye ait 'parsel parsel' verilen iki arazi açıklandı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Ankara Şubesi, Fethullah Gülen cemaatine tahsis edilen okullara verilen yerleri açıklamaya başladı.

Geçmişte belediye ve bakanlıklar eliyle Gülen Cemaati’ne aktarılan araziler çok tartışılmış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında, dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın “Paralel yapıya Ankara’yı parsel parsel sattır” sözleri gündeme gelmişti.

Evrensel.net'in haberine göre; HKMO Ankara Şubesi tarafından yapılan açıklamada, Arınç’ın sözlerine atıfta bulunularak, Ankara’da “parsel parsel” cemaate verilen arazilerin birer birer açıklanacağı belirtildi.

İki parsel de Maliye'ye ait görünüyor

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 12. Dönem Yönetim Kurulu “şimdilik” iki “parsel”in yerini açıkladı. Açıklama şöyle:

1- Yenimahalle İlçesi’ne ait Varlık Mahallesi 8409.00m2 alana sahip 7564 ada 1 parseldeki cemaate bağlı Özel Hasan Tanık Ortaokulu’nun arazisi, “Güncel tapu kayıtları”nda “Maliye hazinesine ait” bir “tarla” olarak gözükmektedir. Bu taşınmaz, Mayıs 2012 yılına kadar mahallelinin top oynadığı “ortak kullanım alanı” iken bugün cemaatin hizmetinde faaliyet yürüten bir özel okula “tahsis” edilmiş durumdadır.

MEB tarafından gerçekleştirilen bu tahsis sorgulanmalı ve soruşturulmalıdır. “Darbe girişimi” sonrası mühürlenen bu okula, dolaysıyla Cemaat yapılanmasına izin veren yetkililerin ifadesi alınmalı gerekli idari ve hukuki işlemlere başlanmalıdır.

2- Yine Yenimahalle İlçesi Varlık Mahallesi’nde 2011 yılında inşaatına başlanan 5798 ada 1 parseldeki Turgut Özal Üniversitesi Öğrenci Yurdu Maliye Hazinesine ait bir parsel üzerindedir. Güncel tapu kayıtlarına göre 2157.00m2 alana sahip yurt, darbe girişiminin hemen ardından mühürlenmiştir.

"Tahsisler merkezi politika ile yapılabilir"

HKMO tarafından yapılan açıklamada “15 Temmuz’da yüzlerce yurttaşımızın hayatını kaybettiği darbe girişiminin sorumluları olan bu örgüte nasıl oluyor da bu kadar rahat bir şekilde bu parseller tahsis edilebilmiştir?” denildi.

Devletin ilgili organları tarafından Gülen Cemaati’ne tahsis edilen ve yapılaşması gerçekleştirilen parsellerle ilgili açıklama ve soruşturma yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada “Genellikle aynı yıllarda başladığı görülen bu ‘tahsis’lerin ancak merkezi bir politika ile yapılabileceğini düşünüyoruz” denildi.

HKMO, Gülen Cemaati’ne tahsis edilen yerleri açıklamaya devam edeceklerini de duyurdu.