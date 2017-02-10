T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

"Maliyet yükseliyor, emlak fiyatları artmak zorunda"

GYODER Başkanı: Fert başına olan gelirde artış yok

10 Şubat 2017 11:29

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Aziz Torun, "Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor. Kur artışlarının da enflasyona yansımasıyla fiyatlar yükselmek zorunda." dedi.

Anadolu Ajansı'ndan Handan Güneş'in, yabancıların konut ve iş yeri alımlarında getirilen KDV indirimi ve sektöre ilişkin sorularını yanıtlayan Torun, vatandaşın konut almak için beklememesi gerektiğini, mart sonunda fiyatları revize etmek zorunda olduklarını ifade etti.

 

Gayrimenkul satışlarının ülkeye döviz kazandırdığını aktaran Torun, "Ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi de döviz girdilerinin artması. Gayrimenkul büyük rakamlara ulaşabilme potansiyeline sahip bir alan. Ürün ihraç edersiniz ancak toplam rakamlara baktığınızda daire fiyatları birkaç yüz bin dolardan başlıyor. Onun için gayrimenkul satışları Türkiye'ye önemli bir döviz kazandırma potansiyeline sahip." diye konuştu.

"Maliyetler yükseliyor"

Torun, bu yıl yabancıya konut teşviklerinin tanıtım yılı olabileceğini dile getirerek, "2017'yi tanıtım yılı olarak düşünürsek 2018'de daha fazla konut satmış olacağız. En azından bir önceki yıla göre daha fazla satış gerçekleşir. Beklentimiz o yönde. Fiyatlara yansımaz çünkü fiyatlar zaten düşük." bilgisini verdi.

GYODER Başkanı Torun şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gayrimenkul almak isteyenlere bir çağrı yapmak istiyorum; önümüzdeki günlerde fiyatlar artmak zorunda çünkü maliyetler yükseliyor. Kur artışlarının da enflasyona yansımasıyla fiyatlar yükselmek zorunda. Sektör en minimum marjlarla çalışıyor. Maliyet artışlarının da fiyat artışlarına yansıması muhtemeldir. Onun için de fiyatlar artacak. Zaten talebin artmasını sağlamak için bunları yapıyoruz. Fert başına olan gelirde artış yok. Onların gelir düzeyindeki artış imkanı sınırlı olduğu için biz onlara yaklaşmaya çalışıyoruz.

Vadeyi 20 yıla çıkararak alım imkanını artırmaya çalışıyoruz. Vadeden dolayı üstüne bir fiyat eklenmiyor. Bizim kampanyamıza katılanların da bunu yapmamaları kaydıyla kampanyaya katılmalarını şart koşuyoruz. Etik olarak böyle yapılması gerektiğini söylüyoruz. Buna rağmen biz o rakamları bilmiyoruz.Tekstilde bir kampanya olduğunda,100 liralık mal 50 liraya düşmüşse, sadece etiketin üzerinde fiyatı yükseltip üzerinden indirim yapılıyordu. Şu anda kurumsal şirketler ve perakende sektörü böyle bir şeye tenezzül etmiyor."

ETİKETLER

emlakmaliyetartacakfiyatlarAziz Torun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24