Maliye'nin çatısı uçtu; 3 kişi ağır yaralandı

Malatya'da bu sabah (6 Ocak) saatlerinden etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Maliye'ye ait Vergi Dairesi Hizmet binasının üstündeki saç çatının uçması nedeniyle 1'i çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Mikail Pelit'in Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, fırtınada Malatya Vergi Dairesi hizmet binasının en son katında sonradan ekleme yapılan saç çatının yere çakılması ile o sırada kaldırımdan geçen 1 anne ile çocuğu ağır yaralandı.

Toplam 3 kişinin ağır yaralandığı kazada kaldırımda kanlar içerisinde yatan 4 kişi, çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis olay yerini güvenlik çemberine alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.