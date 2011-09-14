-Maliye'nin ''10 numaralı yağ'' düzenlemesi ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Petrol Sanayi Derneği (PETDER), Maliye Bakanlığının yağlama müstahzarlarındaki vergi düzenlemesinin ''10 numara yağ'' sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu bildirdi. PETDER'den yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanlığının ÖTV düzenlemesinin son derece önemli bir gelişme olduğu belirtilirken, yapılan vergi düzenlemesinin denetimlerle desteklenmesi gerektiği vurgulandı. PETDER'in, Maliye Bakanlığınca yağ ve yağlama müstahzarlarındaki ÖTV tutarının 0.30 TL/kg'dan 1.056 TL/kg'ya çıkarılması ve tecil tavanının yüzde 98,7 olarak değiştirilmesini 10 numara yağ sorununun çözümüne yönelik önemli bir adım olarak değerlendirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Yapılan vergisel düzenlemenin, imalat sektörü üzerinde ilave bir yük oluşturmayacağına ilişkin gelen açıklamalar, hepimizin ortak paydası olan üretim girdi maliyetlerinin artmaması açısından da rahatlatıcıdır. Bilindiği üzere 10 numara yağ sorunu akaryakıt ve madeni yağ sektöründeki çok ciddi bir haksız rekabet konusu olup yılda en az 1,5 milyar TL düzeyinde vergi kaybı nedenidir. Bu nedenle, yapılan düzenleme için başta Maliye Bakanlığımız olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ederiz. Bu düzenlemenin 10 numara yağ sorununu kesin olarak çözümlemesi için beraberinde saha denetimlerinin de yapılmasında büyük yarar görmekteyiz. Maliye Bakanlığımızca da yapılan açıklamalar doğrultusunda, imalat sanayini korumak için uygulanmakta olan tecil terkin yönteminin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi (veya tecil terkin uygulaması yerine ÖTV iadesi yöntemine geçilmesi) 10 numara yağ sorununun hızlı bir şekilde çözümlenmesine büyük katkı sağlayacaktır.''