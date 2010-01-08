Maliye'den sigaraya yeni zam geliyor

Şirketlerin, Maliye ile yaptıkları strateji savaşı devam ediyor. Firmalar artırdıkları sigara fiyatlarını eski fiyatlarına indirmelerinin ardından, Maliye Bakanlığı"nın bu hamleye yeni bir vergi artışıyla karşılık vereceği belirtiliyor.



Maliye"nin 31 Aralık"ta duyurduğu sürpriz vergi artışının ardından sigara firmaları; 3 seçenek üzerinde durdu. Bunlardan biri vergi artışını düşük fiyatlı sigaralara yansıtırken; yüksek fiyatlı sigaralarda indirim yapmaktı. İkinci seçenek fiyatları sabit tutmak iken; üçüncü yol da fiyat artışıydı.





Şirketler arası satranç!



Philip Morris"in vergi artışlarını fiyata yansıtma kararının ardından, diğer firmalar bazı ürünlerinin fiyatlarını yükseltirken, bazılarını sabit tuttular. Ancak Philp Morris"in 5,5 lira olan sigarasını 7 liraya çıkarması sektörde şaşkınlık yarattı. Bir şirket yetkilisi, “6.5 liraya çıkarmaları kurtarıyordu ama onlar 7 liraya çıkardılar. Çünkü rakiplerinin 5 liradan sattığı sigarayı 5,5 liraya yükselteceğini hesaplamışlardı. Ancak onlar bu artışı yapmayıp, söz konusu sigaranın fiyatını 5 lirada tuttular” dedi.



Yetkili, her zammın ardından tüketicinin önemli bir bölümünün fiyatı daha uygun olan sigaraya geçtiğini anımsattı. Bu nedenle Philip Morris"in 5,5 liralık grupta pazar payını yitirmemek için zararı göze alarak zamdan vazgeçtiğini ileri sürdü.





Maliye"nin hamlesi!



İşte sigara firmalarının indirim kararının ardından gözler Maliye Bakanlığı"na çevrildi. 31 Aralık"ta bir paket sigara üzerinden alınan vergi oranını yüzde 58"den yüzde 63"e yükselten Maliye, böylece bir paket sigara üzerinden aldığı minumum Özel Tüketim Vergisi"ni 2 lira 5 kuruştan; 2 lira 65 kuruşa yükseltmiş oldu.



Maliye, 2010 yılı bütçesinde tütün ürünlerinden alınan ÖTV gelirini, 13 milyardan 16 milyar liraya çıkarmayı hedeflemişti. Yılın hemen başında yaptığı vergi artışıyla, bu gelire ulaşacağını hesaplamıştı. Ancak şimdi sigara firmalarının fiyatlarını sabit tutmaları nedeniyle 3 milyarlık gelir artışına ulaşamayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Maliye"nin paket başına alacağı ÖTV"yi 45 kuruş daha artırarak 3 liraya çıkarabileceği belirtiliyor.





5,5 milyar sigara!



Türkiye"de yılda ortalama 5,5 milyar paket sigara tüketiliyor. Maliye"nin paket başına 3 lira ÖTV aldığı düşünüldüğünde 2010 yılı bütçesine koyduğu hedefe rahatlıkla ulaşacağı belirtiliyor. Bu karardan sonra da sigara firmalarının fiyatlarını artırıp artırmayacağıyla da ilgilenmesine gerek kalmayacağı vurgulanıyor.