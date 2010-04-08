Maliye'den öğretmenlere müjde

T24-

Toplantıda söz alan Eğitim-Bir-Sen Genel Mevzuat ve Toplu Görüşme Sekreteri Ramazan Çakırcı da bakanlığın eğitimin sorunlarını asgariye indirmek için tüm sözleşmeli öğretmenleri en kısa sürede kadroya geçirmesi gerektiğini belirtti. Çakırcı, Bakanlığın çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalar dikkate alındığında 130 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu kaydetti.



CAZİP HALE GETİRİLMELİ

Öğretmenleri zorunlu hizmet bölgelerinde tutmak için bu bölgelerin cazip hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Çakırcı, “Bu bölgelerde öğretmen tutmanın tek yolu kadrodur. Bunun için Başbakan başta olmak üzere, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışanlara tazminat verilmesi için raporlar sunduk” dedi.



Zorunlu hizmete yönetmelik ayarı

Toplantıda yeni eğitim yönetmeliği de ele alındı. Zorunlu hizmet muafiyetinin, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihin esas alınarak yapılması ve yönetmelik taslağına göre, il içi yer değiştirmelerde aynı eğitim kurumunda 3 yıl çalışma şartı getiriliyor. Ancak, yönetmeliğin bu yıl yürürlüğe girmesi halinde, mevcut öğretmenlerin mağdur olmaması için 2011 yılından önce yapılan il içi atamalarda 2 yıl şartın yeterli olacak.