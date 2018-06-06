Maliye'den Hazine arazilerini kullananlara ek süre

2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara, başvuru yapıp peşinatını ya da taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar ek süre verilecek.

Hazine arazilerine ilişkin açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, "2B arazilerini doğrudan satın alma hakkı olup süresi içinde başvurmayanlara ve başvuru yapıp peşinatını veya taksitlerini yatırmadığı için hakkını kaybedenlere 30 Kasım'a kadar başvuru ve ödeme imkanı sunduk" dedi.

Ağbal, "Kullanıcısı olup da Hazine'ye ait tarım arazilerini satın almak isteyen ancak süresi içinde başvuramayanlara 7 Eylül'e kadar başvuru yapma, peşinatını veya taksitlerini zamanında yaptıramayanlara da 30 Kasım'a kadar ödeme imkanı getirdik" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesindeki 40 yıllık sorunu çözüme kavuşturduklarını belirten Ağbal, belediyeye devredilen taşınmazların 200 bin civarındaki fiili kullanıcısına uygun bedelle satılacağını söyledi.