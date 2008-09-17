Maliyeden haciz operasyonu

Bazı kamu kuruluşları ile belediyelerin çeşitli uyarılara rağmen vergi borçlarını ödememesi, Gelir İdaresi Başkanlığı’nı harekete geçirdi.



Bütçe dengeleri ve vergi hedeflerinin tutturulması amacıyla özel sektörün vergi borçları için bankalarda haciz uygulamasını sürdüren İdare, kamudaki vergi alacaklarının da gerektiğinde haciz yoluyla tahsiline dönük bir eylem planı belirledi.



Bu çerçevede öncelikle BOTAŞ'ın 700 milyon YTL'lik vergi borcunun tahsili için harekete geçildi. Kamu kuruluşları içinde Maliye’nin en fazla vergi alacağı bulunan BOTAŞ, borcunu ödemesi için çeşitli defalar uyarıldı.



Ancak bunlardan bir sonuç alınamayınca da, BOTAŞ'ın doğal gaz verdiği ve alacaklı olduğu Hamitabat Termik, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Ak Enerji ve İzmir Elektrik A.Ş'ye haciz bildiriminde bulunuldu.



Hafta sonunda gönderilen bildirimde, bu kuruluşların, BOTAŞ'a olan borçlarının, BOTAŞ'ın ödemediği vergilerin karşılığı olarak 7 gün içinde yatırılması istendi.



Gelir İdaresi Başkanlığından bir üst düzey yetkili, Vergi Kanunları uyarınca devletin herhangi bir kuruluştan olan vergi alacağını, o kuruluşa borcu olan 3. kişiden tahsil edebildiğini belirterek, şunları söyledi:

“Mevzuat uyarınca BOTAŞ'ın bize ödemediği vergileri, bu kuruluşun alacaklı olduğu kişi ya da kuruluşlardan icra takibi yolu ile alabiliyoruz. Biz de bu kapsamda haciz bildiriminde bulunduk. BOTAŞ'taki vergi alacağımızın tamamına ilişkin bildirimleri firmalara gönderdik. Onlara da 7 gün süre verdik. Şimdi onlardan yanıt bekliyoruz. Bu firmalar bize (BOTAŞ'a şu kadar borcumuz var) diye bildirecek. Zaten bu konuda tespitlerimiz de var. O borç kapsamında da bize 7 gün içinde ödeme yapacak. Ya da borcunu bizim yazımızdan hemen önce ödemiştir o zaman da (BOTAŞ'a borcumuz yoktur) diyecek. Bu uygulamayı geçen yılın son döneminde de yaptık ve önemli sayılabilecek tutarda vergi tahsilatı gerçekleştirdik.”



Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, BOTAŞ'ın halen daha önce tecil edilerek, takside bağlanmış olan ve vadesi de gelmiş 696 milyon YTL vergi borcu bulunuyor. Aynı şekilde daha önce tecil edilerek, takside bağlanmış, fakat henüz vadesi gelmemiş vergi borcu tutarı da 3 milyon 617 bin YTL olarak belirleniyor. Böylece BOTAŞ'ın toplam vergi borcu 700 milyon YTL'yi buluyor.



Belediyeler de haciz kıskacında



Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı, taşra teşkilatına vergi borcunu ödemeyen belediyeler için de gerekirse haciz uygulamasında bulunulmasını istedi.



Vergi Dairesi Başkanlıkları ile Defterdarlıklardan, devletin vergi alacağı olan belediyelerin tek tek masaya çağrılmasını isteyen Gelir İdaresi, “Yapılacak görüşmelerde ödeme güçlüğü olan belediyelerin vergi borçlarını taksitlendirin. Ancak, buna yanaşmayan ya da taksitini ödemeyen belediyeler için de hemen haciz işlemi başlatın” talimatını verdi.

Söz konusu talimat doğrultusunda Vergi Dairesi ve Defterdarlıkların, borçlu belediyelerle tek tek görüşmelere başladığı öğrenildi. Bazı belediyelerin gayrimenkullerine haciz konulurken, bunların satılarak, vergi alacaklarının tahsiline gidileceği belirtildi.



Bu arada, Gelir İdaresi Başkanlığının ay başında yayınladığı ve 30 Haziran 2008 itibariyle vergi borcu 850 bin YTL'yi aşan kişi ve kuruluşlar arasında da çok sayıda belediye ile bunlara bağlı işletmelerin ismi yer aldı.



Listede Türkiye'nin en fazla vergi borcu bulunan ilk 1.000 mükellefinin 56'sının belediye, 1'inin de bağlı işletme olduğu görüldü.



Borçlu belediyeler arasında ise İstanbul'un Şişli ve Sarıyer belediyeleri ile Kocaeli ve Adana Büyükşehir Belediyeleri başı çekti.



Listenin 47'inci sırasındaki Şişli Belediyesinin vergi borcu 59 milyon 239 bin YTL'ye ulaşırken, bunu 58 milyon 852 bin YTL ile listede 49'uncu sırada olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi izledi.



Borçlu mükellefler listesinin 93'üncü sırasında bulunan Sarıyer Belediyesi’nin vergi borcu 31 milyon 829 bin YTL, 96'ıncı sırasında yer alan Adana Büyükşehir Belediyesinin vergi borcu da 30 milyon 681 bin YTL olarak tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İETT Genel Müdürlüğünün de 56 milyon 976 bin YTL'lik vergi borcunu ödemediği belirlenirken, ilk 1000 içinde devletin vergi alacağı bulunan diğer belediyeler de şu şekilde sıralandı:



“Batman, Trabzon, Düzce, Sakarya, Kırıkkale, Bolu, Mardin, Isparta, Zonguldak, Kırşehir, Tekirdağ, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Siirt, Yalova, Kırşehir, İstanbul'da Eminönü, Avcılar, Beykoz, Sultanbeyli ve Beylikdüzü-Kıraç, Ankara'da Çankaya, Mamak ve Altındağ, Bafra, Çarşamba, Akçakoca, Reyhanlı, Çerkezköy, Derince, Canik, Alaşehir, Çiğli, Nizip, Nusaybin, İlkadım, Yenişehir, Turhal.”



Gelir İdaresi yetkilileri, kamu ya da özel sektör ayrımı yapmadan devletin vergi alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını, bu çerçevede haciz dahil tahsilata yönelik uygulamaların bundan sonra da yaygın şekilde devam edeceğini bildirdi.



