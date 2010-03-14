Maliye'den ev sahiplerine uyarı

T24 - Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, kirada birden fazla konutu bulunan ev sahipleri ile geçen yıl 3 veya daha fazla gayrimenkul satarak, değer artış kazancı elde eden toplam 20 bin kişiye birer uyarı mektubu gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Başkanlık vergi kanunlarına gönüllü uyumu temin etmek amacıyla toplam 10 bin mektubu ev sahibi olup bundan kira geliri elde eden mükellefe, 10 bin mektubu da gayrimenkulden kazanç artışı sağlayanlara yolladı.



Mektupta mükellefleri vergi mevzuatından doğan ödevleri konusunda bilgilendiren Başkanlık, gelir vergisinde genel beyan döneminin 25 Martta sona ereceğine dikkat çekerek, gayrimenkul sahiplerinden yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi.



Başkanlık, aksi halde mükelleflerin cezai işlemle karşı karşıya kalacağını hatırlattı.





Ev sahiplerine gönderilen mektup



Gayri Menkul Sermaye İradı ile ilgili olarak ev sahiplerine gönderilen mektupta, mektupta, konutların kiraya verilmesi suretiyle sağlanan hasılatın 2 bin 600 lirasının vergiden istisna olduğu vurgulandı.



Bu çerçevede mükelleflerin 25 Mart tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları gerektiği kaydedilen mektupta, ''Yapılacak denetim çalışmalarında kira gelirini beyan etmeyen veya eksik beyan ettiği tespit edilenler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 341 ve 344'üncü maddeleri gereğince vergi ziyaı cezası kesilecek. Bu mükellefler 2 bin 600 TL'lik istisna hakkından da yararlandırılmayacaklardır'' denildi.





Gayrimenkul satanlar



Değer Artış Kazançları konusunda gönderilen mektuplar ise Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde yer alan tapu bilgileri üzerindeki kontroller sonucunda, son 5 yılda edinilen 3 ve daha fazla gayrimenkulu 2009 takvim yılında satanlara yönelik hazırlandı.



Mektupta, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu gereceğince gayrimenkul alım satım ve inşa işleriyle uğraşarak bu işlerden elde edilen kazançların ticari kazanç sayıldığı hatırlatıldı.



Aynı Kanunun 80/6?ncı maddesinde de gayrimenkullerin alındıktan sonra 5 yıl içinde ''elden çıkarılması'' durumunda ortaya çıkan kazancın ''Değer Artış Kazancı'' olduğu belirtilen mektupta, 2009 takvim yılı içinde söz konusu kapsama giren gelirler için 7 bin 600 liralık istisna olduğuna dikkat çekildi.



Gayrimenkul satanlara gönderilen mektupta da bu durumdaki mükelleflerin 25 Mart 2010 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairesine veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine, gelir vergisi beyannamesi vermesi gerektiğine işaret edildi.



Mükellefin bu beyanı yapmaması veya eksik yapması durumunda yine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili maddeleri gereğince vergi ziyaı cezası kesileceği ifade edildi.





İlk taksit 31 Mart'a kadar



Bu arada Gelir Vergisi Kanunu uyarınca 2009 yılında elde edilen gayrimenkul sermaye iratları, ticari, zirai ve serbest meslek kazançları ile menkul sermaye iradı gelirleri için 25 Mart Perşembe akşamı mesai saati bitimine kadar gelir vergisi beyannamesi verilecek.



Verginin ilk taksiti de 31 Mart akşamına kadar ödenecek. İkinci taksit de, Temmuz ayı içinde yatırılacak.





