Maliye'den aldığı 'vakıf ödeneği' Diyanet'e yetmedi; iki katını harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 milyon lira ödenek aldığı fakat dernek ve vakıflara 71 milyondan fazla para aktardığı öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 yılı bütçe tasarısına göre, başkanlık geçen yıl ülke bütçesinden aldığı 6 milyar 482 milyon liralık ödeneğe sığmadı, ilave ödenek alarak yılı 6 milyar 517 milyon lirada kapattı.



Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Diyanet bu yıl da toplam 6 milyar 867 milyon liralık ödeneğin 4 milyar 939 milyon lirasını 8 ay içerisinde harcayıp bitirdi. Aynı harcama hızının devam etmesi halinde yıl sonundaki harcamanın 7.4 milyar liraya ulaşacağı hesaplanıyor. Hükümet, Diyanet İşleri Başkanlığı için 2018 yılı bütçesine ise 7 milyar 774 milyon liralık ödenek koydu.

Bütçe verilerine göre Diyanet geçen yıl Maliye'den dernek ve vakıf gibi kâr amacı gütmeyen kurumlara aktarmak üzere 26.3 milyon liralık bütçe ödeneği almasına karşın yılın tamamında yaptığı nakit aktarım ödeneğin 3.9 katı üzerine çıkarak 103 milyon 678 bin liraya yükseldi. Bu yıl da 29 milyon lira ödenek alan Diyanet, ilk 8 ayda ödeneğin tümünü dağıttığı gibi, yılın tamamı için ayrılan paranın 2.5 kat fazlasına denk gelen 71 milyon 601 bin liralık ödeme yaptı. Diyanet aynı amaçla 2018 bütçesine 30 milyon 871 bin liralık ödenek koydurdu.

Cumhurbaşkanlığında yüzde 80 artış

Cumhurbaşkanlığı, bu kurum ve kuruluşlar için 2016 yılında bütçeye 4.5 milyon lira ödenek koymasına rağmen dağıttığı para 7 milyon 146 bin lirayı buldu. Bu yılın ilk 8 ayında 5 milyon liralık yardım ödeneğinin 1.8 milyon lirasını harcayan Cumhurbaşkanlığı'nın gelecek yıl bütçesine ise yüzde 80 artışla, 9 milyon liralıködenek yazıldı. Geçen yıl 3.5 milyon liralık ödeneğe rağmen hane halklarına 4.2 milyon lira dağıtan Cumhurbaşkanlığı bu yıl 3.6 milyon liralık ödeneği kullanmadı. ancak 2018 yılı için 5 milyon liralık yeni ödenek aldı.