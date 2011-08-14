Maliye'den 800 bin vatandaşa uyarı mektubu

T24 - Maliye Bakanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında ilk 2 taksidi yatırmayan 800 bin vatandaşı mektupla uyaracak.





Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması kapsamında ilk 2 taksidi yatırmayan 800 bin vatandaşın birer mektupla uyarılacağını bildirdi.



Şimşek, çeşitli incelemelerde bulunduğu Batman’da, A.A muhabirine yaptığı açıklamada, yeniden yapılandırma uygulamasının borçlu vatandaşlar için tarihi bir fırsat olduğunu, mükelleflerin de bu fırsatı çok iyi bir şekilde değerlendirme yoluna gittiğini söyledi.



Maliye Bakanlığı bünyesinde 39 milyar 667 milyon liralık yapılandırmaya gidildiğine işaret eden Şimşek, ilk 2 taksitte bunun 9 milyar 650 milyon liralık bölümünün tahsil edildiğini belirtti. Şimşek, böylece 36 ay içerisinde ve 18 taksitte ödeme imkanı olmasına rağmen, yeniden yapılandırma tutarının yüzde 24’lük kısmının ilk 2 taksitte yatırıldığını ifade etti.



Geçmişte bu tür yapılandırmalarda tahsilat oranının yüzde 23’lerde kaldığına da dikkati çeken Maliye Bakanı, "Ancak kamu alacaklarını yeniden yapılandıran son uygulamada, ikinci taksit ödemelerinin gerçekleştirildiği Temmuz ayı sonu itibariyle yüzde 78’lik bir tahsilat başarısına ulaşıldı. Yapılandırmaya büyük ilgi gösteren borçlu vatandaşlarımız, taksit ödemelerinde de hassas davrandı. Sonuçta da ortaya beklentilerin de ötesinde, oldukça memnuniyet verici olan bu tablo çıktı" dedi.

Ödemeyi aksatana uyarı



Şimşek, yeniden yapılandırmanın vatandaşa anlatılması aşamasında proaktif davranan Maliye Bakanlığının, yapılandırılan alacakların tahsili için de yoğun bir çalışma içinde olduğunu vurguladı.



Bu çerçevede yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan mükelleflerin yaptıkları ödemelerin yakından takip edildiğini kaydeden Bakan Şimşek, şöyle devam etti: "Bu şekilde borcunu yeniden yapılandıran vatandaşların ödemelerini de düzgün şekilde yapmalarını amaçlıyoruz. Bilindiği gibi 6111 Sayılı Kanun uyarınca borcunu yeniden yapılandıran, ancak çok zor durumda olmaksızın her bir vergi türü itibariyle, bir takvim yılında 2’den fazla vadeyi ödemeyen ya da eksik ödeyenler bu yasadan yararlanamıyor. Biz de, Bakanlık olarak ilk 2 taksidin ardından bu taksitleri aksatanlara dönük bir çalışma yaptık. Bu çalışmada yapılandırmaya giden, fakat ilk 2 taksidi ödemeyen 800 bin mükellefimizin varlığını tespit ettik.



Şimdi bu mükelleflere birer uyarı mektubu göndereceğiz. Bu mektupla, mükelleflere ilk 2 taksidi ödemediği, 1 taksidi daha yatırmaması halinde yeniden yapılandırma hakkının ortadan kalkacağı uyarısında bulunacağız. Mükelleflerimizin mevcut avantajları yitirmemesi için taksit ödemelerinde gereken hassasiyeti göstermesini isteyeceğiz.



Borçlu mükelleflerimiz bu tarihi fırsatı heba etmesin. Zaten 5 milyonu aşkın mükellefimizin çok büyük bölümü ödemelerini düzenli yapıyor. Hatta bazı mükelleflerimiz, peşin ödeme yolunu seçti. Şimdi, ilk 2 taksidi aksatan 800 bin mükellefimizden de ödeme konusunda aynı hassasiyeti bekliyoruz."

İşte o mektup



Maliye Bakanlığının vatandaşa göndereceği yeniden yapılandırma mektubu şöyle: "Sayın Mükellefimiz, 6111 Sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasadan yararlanmak için başvuruda bulundunuz. Fakat kayıtlarımızda ilk 2 taksidi yatırmadığınız tespit edildi. Bu yıl içerisinde 1 taksidi daha yatırmamanız durumunda, Yasanın size sağladığı avantajlardan yararlanamayacaksınız.



Bu nedenle taksitlerin yatırılması konusunda hassasiyetinizi bekliyoruz."