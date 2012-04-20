Maliye'den 40 bin lüks otoya vergi kıskacı

Lüks otomobil satışlarında son dört yılda KDV ve ÖTV yönünden kayıp tespit eden Maliye geniş çaplı tarama başlattı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2007 yılının ocak ayından, Kasım 2011’e kadarki dönemde gerçekleştirilen lüks oto satışlarındaki vergi kaçağını takibe aldıklarını söyledi.



Milliyet'in haberine göre, akaryakıt ve kira gelirleri tarafındaki vergi takibinde son dönemde etkili adımlar atan Maliye Bakanı Şimşek, yeni uygulamayla lüks otomobil satışlarında herhangi bir vergi kayıp ve kaçağı olup olmadığının araştırılmaya başlandığını bildirdi. Sektör temsilcileri ilgili dönemde lüks modellerin resmi distrübitörleri haricinde galericiler tarafından bu yolla yaklaşık 40 bin otomobilin Türkiye’ye getirildiğini belirtiyor.

Beyana bakılacak

Şimşek, Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Türkiye’ye ithal edilen farklı sayıda marka ve modeldeki aracın ÖTV beyannamelerinin, vergi müfettişleri tarafından ön incelemeye tabi tutulduğunu ifade etti. Şimşek, bu kapsamda mükelleflerin vermiş olduğu ÖTV beyannamelerindeki bilgilerin, Maliye Bakanlığı veri ambarından çekilerek, burada yer alan araç bedelleri ile bu araçların piyasadaki baz değerlerinin çapraz kontrolünün yapıldığını kaydetti.



Maliye Bakanı Şimşek, yapılan kontroller sonucunda, bazı mükelleflerin ÖTV beyannamelerinde yer alan rakamlar ile araçların baz değerleri arasında önemli farklılıklar olduğunun anlaşıldığını söyledi.

3 ek vergi kaleminden 450 milyon TL geliyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yolcu beraberinde getirilen cep telefonlardan alınacak olan 100 TL’lik harcın yıllık getirisinin 100 milyon TL’yi açıkladı. Şimşek, yüksek gelir grupları için 3.300 TL’lik kira istisnasının kaldırılması uygulamasının yıllık getirisinin ise 200 milyon TL olacağını bildirdi. Burada yıllık kazancı 88 bin TL’yi aşanlar esas alınacak.

Maliye Bakanı Şimşek ayrıca yapıldığı bölgenin arsa vergi değeri veya konutun değerine göre KDV oranı farklılaştırmanın yıllık getirisinin de 150 milyon TL olarak hesaplandığını ifade etti.

Öte yandan Bakan Şimşek, yeni teşvik sisteminin yıllık tahmini maliyetinin ise 2 milyar TL olharak hesaplandığını anlattı. Cep telefonu tarafında makineden makineye iletişimde sim kartlarda giriş vergisinin kalkmasının getireceği yükün ise 240 milyon TL olduğu bilgisini verdi.

‘Kendilerine satmışlar’

Motorlu araç ticareti ile uğraşan bazı mükelleflerin organize biçimde hareket ederek, lüks araçları ekonomi sınıfındaki araçlara yakın fiyatlardan satılmış gibi gösterdikleri ve vergi kaybına neden oldukları görüldüğüne dikkati çeken Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Öte yandan lüks araç ticareti ile uğraşan bazı mükelleflerin, gerçeğe aykırı biçimde lüks sınıftaki araç satışlarını kendilerine yapılmış gibi gösterdikleri, daha sonra da bu araçları piyasaya sattıkları anlaşıldı. Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılan bu çalışmalar sonucunda, gerçeğe aykırı lüks araç satışları ile ortaya çıkan vergi kaybı önlenmeye çalışılacak ve konu daha detaylı bir biçimde incelemeye tabi tutulacak” dedi.

Lükste 85 bin euro’luk vergi 33 bin euro’ya nasıl indiriliyor?

Standart uygulama

- Yurtdışından 3.0 litre motor hacimli lüks bir otomobil geliyor. Fiyatı 50 bin euro.

- Gümrükten geçirilen bir araç için yüzde 18 KDV (9 bin euro) ödeniyor. Böylece 59 bin euro’luk fiyattan satış için hazır hale geliyor.

- Galerici aracı sattığında bu rakama yüzde 130 ÖTV (76 bin euro) ile kendi kârını (Yaklaşık 6.000 euro) ekliyor.

- Böylece son fiyat 141 bin euro’ya geliyor.



Vergisi nasıl düşürülüyor?

- Yurtdışından tam donanımlı olarak 50 bin euro’ya alınan aracın gümrükte ekstra donanımları gizleniyor. Böylece ilk etapta giriş fiyatı 40 bin euro’ya iniyor.

- Bunun üzerinden yüzde 18 KDV (7 bin euro) ile 47 bin euro aracın ithalatı yapılıyor. Böylece 12 bin euro eksik KDV ödenmiş oluyor.

- Daha sonra otomobil, ÖTV tahsilatlarının çok fazla yapılmadığı illerde farklı kişilere satılmış gibi gösteriliyor ve gerçek değerinin yüzde 10 kadar aşağısına iniliyor. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayan satıcı 47 bin euro’ya ithal ettiği otomobilin fatura bedelini 20 bin euro’ya kadar indiriyor.

- Yüzde 130 ÖTV’yi bu bedel üzerinden hesaplayan satıcı Maliye’ye 26 bin euro ÖTV ödüyor.

- Böylece yasal yollarla yapıldığında 76 bin euro ÖTV ödemesi gereken satıcı buradan da 40 bin euro haksız kazanç sağlamış oluyor.

- Otomobil yaklaşık 120 bin euro seviyesinden satılıyor. Bu işlem de galerici ile birlikte alıcı da kendisine iyi bir indirim sağlıyor.