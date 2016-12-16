"Maliye'deki 'FETÖ' soruşturmasında gözaltına alınan 119 müfettişte ByLock çıktı"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında Maliye Bakanlığı'ndaki Gülen cemaati yapılanmasına yönelik 119 müfettişin 'ByLock' kullandığı tespit edildi.

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Şahin koordinasyonunda Cumhuriyet Savcısı Kamil Altıntaş tarafından 'FETÖ'nün Maliye Bakanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada, aralarında devlet gelir uzman yardımcısı, maliye uzmanı, vergi müfettiş yardımcılarının da bulunduğu 119 kişi şüpheli olarak yer alıyor.

Şüphelilerin tamamının 'FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, eski Gelir İdaresi Daire Başkanı HasanKurnaz’ın da aralarında bulunduğu 31 kişi soruşturmada tutuklu.

61 şüpheli firarda, 25’i ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Devlet gelir uzman yardımcısı olarak görev yapan 2 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Savcılık kaynakları, tanık beyanları ve ByLock kullanmalarının şüphelilerin FETÖ ile bağlantısını ortaya koyduğunu belirtti.

KHK ile ihraç edildiler

ByLock kullandığı için dosyada şüpheli olarak yer alan isimler arasında Doğan Grubu’na 2009 yılında toplam 6.8 milyar lira tutarında vergi cezasını kesen iki Maliye Bakanlığı personeli de bulunuyor. Dosyadaki bilgilere göre, Doğan Grubu’na yönelik vergi incelemesinin yapıldığı dönemde Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak görev yapan Hasan Kurnaz tutuklu, Doğan TV Holding A.Ş ve iştiraklerine yönelik vergi incelemesini yapan Vergi Müffetişi Fatih Kızıltepe ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılanlar arasında bulunuyor.

Soruşturma dosyasına göre, Hasan Kurnaz ve Fatih Kızıltepe, 1 Eylül tarihinde yayınlanan 672 sayılı KHK ile FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği, mensubiyeti ve irtibatı gerekçesiyle devlet memurluğundan çıkarıldı.