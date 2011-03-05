-MALİYEDE YOĞUN MESAİ İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması nedeniyle çok yoğun bir mesai içerisinde olacaklarını bildirdi. İstanbul Vergi Dairesi, yaklaşık 10 bin çalışanı tarafından yanıtlanan anketle Türkiye'de ekonomi, finans, iş ve medya dünyasının en başarılı isimlerini seçti. Alanında başarılı bulunanlara ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle verildi. Törende konuşan Şimşek, yoğun bir döneme girdiklerini belirterek, ''Özellikle bu yapılandırma nedeniyle çok yoğun bir mesai içerisinde olacağız. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kamu alacaklarının yapılandırılması kanunu Meclisimiz tarafından kabul edildi. Gerçekten mükelleflerimiz açısından bir fırsat. Bu bir af değil. 74 milyonun hakkı olan vergi alacağının yüzde 100'ünü alıyoruz, hatta vade farkını da alıyoruz. Çok önemli bir fırsat. Büyük bir kolaylık içeriyor'' dedi. Şimşek, Maliye Bakanlığı olarak önümüzdeki dönemde gerek mükellefleri bilgilendirme gerekse de bu uygulamanın başarılı olması için gerekli bütün işlemleri yapma konusunda herkese büyük bir görev düştüğünü ifade etti. Vatandaşa hizmetin çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, vergi dairesi çalışanlarına hitaben, ''Halka hizmet için buradayız. Halka hizmet hakka hizmettir. Sizin işiniz, kamu harcamalarının sağlıklı vergi gelirleriyle finansmanında bize yardımcı olmak. Aslolan mükellefin her zaman yanında olmak, yol göstermek, yardımcı olmak... Vergi güvenliği açısından da üzerimize düşen diğer görevleri de yapacağız'' diye konuştu. İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Mehmet Koç da bu ay aralarına 2 bin gelir uzmanının katıldığını belirterek, vergi ödemeleri ve yeniden yapılandırma dolayısıyla zorlu geçecek önümüzdeki dönemi başarıyla geride bırakacaklarına inandıklarını söyledi. -İSTANBUL VERGİ DAİRESİ ÖDÜLLERİ- Konuşmaların ardından İstanbul Vergi Dairesi Ödülleri verildi. 32 kategoride başarılı bulunanlara ödülleri sahiplerine, Şimşek, Koç ve diğer ilgililer sundu. Ödül kazanan kişi ve kurumlar şunlar: ''En beğenilen radyo'' Radyo D ''En çok tıklanan haber sitesi'' www.gazeteoku.com ''En beğenilen reklam'' Avea (KPSS reklamı) ''En çok dinlenen şarkı'' Sertab Erener'in ''Rengarenk'' ''En beğenilen müzik grubu'' Manga ''En beğenilen kadın ses sanatçısı'' Funda Arar ''En beğenilen erkek ses sanatçısı'' Mustafa Ceceli ''En çok izlenen televizyon kanalı'' ATV ''En çok izlenen ana haber bülteni'' Uğur Dündar-Star TV ''En beğenilen haber programcısı'' Cüneyt Özdemir ''En çok izlenen spor programı'' NTV'de yayımlanan ''Yüzde 100 Futbol'' ''En beğenilen sabah haber programı'' Kanal D'de yayımlanan ''Günaydın'' ''En çok beğenilen kültür programı'' Habertürk'te yayımlanan ''Tarihin Arka Odası'' ''En beğenilen gezi programı'' Samanyolu TV'de yayımlanan ''Ayna'' ''En beğenilen show programı'' Beyaz Show ''En beğenilen yarışma programı'' Show TV'de yayımlanan ''Canlı Para'' ''En beğenilen dizi'' Kanal D'de yayımlanan ''Öyle Bir Geçer Zaman ki'' ''En beğenilen kadın dizi oyuncusu'' Ayça Bingöl ''En beğenilen erkek dizi oyuncusu'' Kenan İmirzalıoğlu ''En çok okunan gazete'' Sabah ''En çok okunan köşe yazarı'' Fatih Altaylı ''En çok okunan dergi'' Ekonomist ''En çok okunan ekonomi yazarı'' Hürriyet Gazetesi'nden Vahap Munyar ''En beğenilen karikatür sanatçısı'' Salih Memecan ''Yılın en başarılı müdürlüğü'' İVDB İnsan Kaynakları Müdürlüğü ''Yılın personeli'' İhsan Alpaydın ''En başarılı GSM operatörü'' Avea ''En beğenilen banka'' Garanti Bankası ''En iyi sinema filmi yapımcılığı'' Eyvah Eyvah ''En beğenilen kadın sinema oyuncusu'' Demek Akbağ ''En beğenilen erkek sinema oyuncusu'' Şener Şen ''En beğenilen tiyatro oyuncusu'' Yıldız Kenter Ödül töreninin ardından sanatçı Cem Yılmaz, stand-up gösterisi sundu.