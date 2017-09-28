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'Maliyecilerin ablası' gözaltında

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'maliye müfettişlerinden sorumlu ablası' olduğu iddia edilen 41 yaşındaki Aysun Ç

28 Eylül 2017 17:55

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY\'nin \'maliye müfettişlerinden sorumlu ablası\' olduğu iddia edilen 41 yaşındaki Aysun Ç.\'yi gözaltına aldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Sivil ekipler, FETÖ/PDY\'nin \'Maliye müfettişlerinden sorumlu ablası\' olduğu iddia edilen ve terör örgütünün kapatılan okullarında öğretmenlik yaptığı bildirilen Aysun Ç.\'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ele geçen dijital verilere kondu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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