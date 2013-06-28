Maliyecilere iki çocuğa için üç çocuk parası ödendi

Gelir İdaresi Başkanlığının çalışanlarına ödediği asgari geçim indiriminde hata yaptığı açıklandı. İki çocuğu olmasına rağmen çalışanlara üç çocuk üzerinden indirim yapıp fazladan maaş ödendiği bildirildi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberinde göre: Türkiye’de hatalı vergi işlemlerinden dolayı her yıl binlerce mükellefe ceza kesen Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, kendi personeline yaptığı asgari geçim indirimi ödemelerinde “hata” yaptığı ortaya çıktı. Başkanlığın, çocuk sayısı baz alınarak yapılan asgari geçim indiriminde, iki çocuğu olan personeline üç çocuk üzerinden indirim yaptığı belirlendi. Bu durum, personelin maaş ödemelerinde de hata olup olmadığının sorgulanmasına yol açtı.

Sayıştay Başkanlığı’na bağlı denetçiler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) hesaplarında yaptığı incelemede ilginç bir usulsüz işlem tespit ettiler. Sayışta denetçilerinin başkanlığın hesaplarıyla ilgili hazırladığı taslak raporda, iki çocuğu bulunan personelin yüzde 75 oranında indirimden yararlanması gerekirken, indirimin yüzde 80-90 olarak uygulandığı belirtildi. Raporda, Türkiye genelinde yapılan incelemede 6 bin 97 ayrı asgari geçim indiriminde bu tür fazladan indirimin olduğunun tesbit edildiği vurgulandı. Sayıştay, bu kapsamda yapılan ödemelerin incelenmesini ve yeni hatalara sebebiyet verilmemesi için de önlem alınmasını istedi.





Sisteme hatalı veri girildiği iddiası

Öte yandan, Gelir İdaresi Başkanlığı ise personelin yararlandığı asgari geçim oranlarının sisteme yanlış girilmesi nedeniyle hatanın ortaya çıktığını öne sürdüler. GİB, personelin asgari geçim indirimlerinin, manuel olarak hesaplandığını, bu nedenle personelin sisteme girişleri yanlış yaptığını iddia etti. GİB, asgari geçim indirimlerinin personele, yasada yer alan oranlar dikkate alınarak yapıldığını kaydetti.

Asgari geçim indirimi ne anlama gelir

Asgari geçim indirimi, fiş toplama uygulamasının kaldırılmasının ardından hayata geçirildi. Mevzuata göre, çalışanın eşinin çalışmaması ve çocuk sayısı baz alınarak, ödeyeceği vergiden indirime gidiliyor. Örneğin, eşi çalışmayan ve iki çocuğu bulunan bir kişinin vergisinde yüzde 75 oranında indirim yapılıyor. Bu indirim oranı çocuk sayısının artmasıyla birlikte yükseliyor.