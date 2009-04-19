Maliyeciler ikinci kez Burgaz Rakı’da

Bandrol olayı

Kamuoyunda tartışma konusu olan ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Ahmet Ertürk'ün de Maliye Bakanlığı ve TAPDK'yı inceleme yapmaya çağırdığı Burgaz Rakıda niteliğine uygun olmayan bandrol kullanılıp kullanılmadığı ve vergi kaçırılıp, kaçırılmadığı konusunda Maliye Bakanlığının denetim elemanları inceleme yapıyor.Oldukça geniş kapsamlı tutulan denetimde şirketin bütün hesapları tek tek inceleniyor. Aynı şekilde bandrol konusu da ayrıca araştırılıyor.Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından görevlendirilen özel denetim ekibi de, Burgaz Rakıda niteliğine uygun olmayan bandrol kullanımı iddialarını soruşturuyor.Bu arada Gelir İdaresi Başkanlığından bir üst düzey yetkili, Burgaz Rakının 2. kez vergi incelemesine tabi tutulduğunu bildirdi.Daha önce çeşitli iddialar üzerine gelirler kontrolörlerinin Burgaz Rakıda inceleme başlattığını ve bu inceleme kapsamında aramalı inceleme talep ettiğini kaydeden Gelir İdaresi yetkilisi, şunları söyledi:"Ancak mahkeme, aramalı inceleme talebini yerinde görmedi. Bunun üzerine de işletmede fiili envanter yapıldı. Depolar dahil, işletmedeki bütün ürünler tek tek sayıldı. Daha sonra da vergi incelemesine geçildi. İnceleme sonucunda oldukça yüksek matrah farkı bulundu ve şirkete yüklü bir vergi ve ceza tahakkuk ettirildi. Şirket, uzlaşmaya geldi, ancak Maliye raporlardaki rakamlarda direttiği için uzlaşma olmadı. Bunun üzerine de şirket mahkemeye gitti. Bu olayla ilgili mahkeme süreci halen devam ediyor.Burgaz Rakıdaki 2. inceleme ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Ertürk'ün açıklamalarından da önce başlatıldı. Denetim elemanlarımız, halen söz konusu şirketteki vergi incelemelerini sürdürüyor. Diğer yandan tüm Türkiye'de olduğu gibi Burgaz Rakıda da bandrol denetimleri devam ediyor."Burgaz Rakı'da niteliğine uygun olmayan bandrol iddiası haberlerine konu olan olay, 3-4 Şubat 2009'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerle ortaya çıkmıştı.Burgaz Rakı ürünleri satan firmalarda denetim yapan vergi müfettişleri, Burgaz'a ait 1.684 adet 70 cc'lik rakı ve votka şişelerinin, 20 cc'lik bandrolla kaplandığını tespit etmişti. SICPA-ASSAN adı verilen özel cihaz ile kontrol edilen bandrollere ilişkin olarak 2 tutanak düzenlenirken, gerekli soruşturmanın sürdürülmesi için Turgutlu Emniyet Müdürlüğüne haber verilerek, vergi yasalarına aykırı bandrol uygulaması için yasal işlem başlatıldı.Ardından 9 Mart 2009'da Maliye Bakanlığı elemanları, Burgaz Rakı'nın Lüleburgaz'daki dağıtım deposu olan Trakya Pazarlama ve Dağıtım Limited Şirketi'ne baskın düzenledi. Güvenlik güçlerinin de katıldığı arama sonrasında, toplam 2 bin 640 alkol şişesinde, "niteliğine uygun olmayan bandrol uygulaması" belirlendi.Bunun üzerine Hayyam Garipoğlu'nun borçları nedeniyle Burgaz Rakı'nın yönetim kurulunda bir üye ve denetçi ile tespit edilen TMSF, Maliye Bakanlığı, Tütün ve Alkollü İçkiler Denetleme Kurumu (TAPDK) ve emniyete ihbarda bulundu.