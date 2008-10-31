Maliye: Vergi indirimi beklemeyin

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: “Bütçeyi sıkı tutmamız lazım. Otomotiv de bizden ithalatı azdıracak bir şey beklemeyin. ÖTV oranlarında herhangi bir indirim yok.”



Unakıtan, küresel finansal krizin yaşandığı bir ortamda ithalatı artıracak hiçbir tutum içinde olmayacaklarını söyledi.



Türkiye'nin 150 milyar dolar ara malı ithal ettiğini kaydeden Unakıtan, “Artık bu ara malı ithalatını azaltmamız lazım ve yerli üretmemiz lazım. O bakımdan biz ara mallarını yerli üreticilerin üretmesine yönelik her türlü teşviki yaparız” dedi.



Vergi indirimi yok



Unakıtan, otomotivcilerin sektörün canlanması için özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarında indirim isteklerinin hatırlatılması üzerine, “Bugün Türkiye satılan arabaların yüzde 75'i ithal, dışarıdan sağlanıyor. Arabaya yaptığımız bir indirim, teşvik ne sonuç verecek? Bizim ithalatımızı daha da fazla artıracak. Döviz ihtiyacımızı daha da fazla artıracak. Otomotivde de bizden ithalatı azdıracak bir şey beklemeyin. Otomotivde vergi indirimi, ithalatı ve döviz ihtiyacımızı artıracağı için biz buna sıcak bakmayız. Otomotivde böyle bir vergi indirimi yok” diye konuştu.



Maliye Bakanı, diğer bazı sektörlerde de vergilerde bir indirim olup olmayacağı yönündeki soruyu da, “Hiçbir üründe vergi indirimi şu dönemde söz konusu değil. Çünkü bütçeyi sıkı tutmamız lazım” şeklinde yanıtladı.



Yerli üretici için formül bulun



Bu arada otomotiv sektör temsilcileri, Maliye Bakanlığından 2003 ve 2004 yıllarında da uygulanan “Belli yaşın üstündeki otomobilini getirip, yenisini alanlara yönelik ÖTV indirimi” talebinde bulundu.



Otomotiv sektörünün Türk ekonomisinin lokomotifi durumunda olduğunu kaydeden sektör temsilcileri, yaşanan küresel krizin olumsuz etkilerinin azaltılması için böyle bir vergi indiriminin şart olduğunu belirttiler.



Edinilen bilgiye göre, Maliye Bakanlığı da sektörün bu talebine şu karşılığı verdi:

“Vergi indirimi en çok ithalatçının işine yarar. Türkiye'de sattığınız otomobillerin yüzde 75'ini ithal araçlar oluşturuyor. Böyle sıkışık bir ortamda ben niye yurt dışındaki üreticinin aracına destek sağlayayım?



Sektörde yerli üreticiyi destekleyecek bir mekanizma, formül bulunması, oluşturulması için çalışma yapın. Bu öyle bir düzenleme olsun ki bu sadece içerideki yerli üreticiye katkı sağlasın. Bize bu tür bir öneriyle gelirseniz oturur, konuşuruz. Ancak ÖTV indirimi yapamayız.”



Eski uygulama ne sonuç vermişti?



Otomotiv sektörünün tekrar hayata geçirilmesini istediği, “eski aracını getirip, yenisini alana ÖTV indirimi” 1 Ağustos 2003-31 Aralık 2004 tarihleri arasında uygulanmıştı.



Motor silindir hacmi 1600 CC'yi aşmayan 20 yaş üzerindeki araçların yararlandığı uygulama sırasında eski aracını getirip, yeni araç alanlar için 2003 yılında bugünkü değeriyle 3 bin 5 YTL, 2004'ün 1 Ocak-25 Mayıs tarihleri arasında 4 bin 500, 26 Mayıs-31 Aralık döneminde ise 2 bin 250 YTL özel tüketim vergisi indirimi yapılmıştı.



Bu süre içinde uygulamadan yararlanan araç sayısı ise 150 bin olarak belirlenmişti.



2009 Programı



Bu arada hükümetin Resmi Gazete'de yayımlanan 2009 programına göre, yeni yılda vergi kaybına yol açacak herhangi bir düzenlemeye gidilmeyecek. Programda, bu konuda, “2009 vergi gelirleri tahmininde maktu ÖTV tutarlarının güncelleneceği ve gelir kaybına yol açacak düzenlemeler yapılmayacağı varsayılmıştır” denildi.



