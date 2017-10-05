Maliye ve Çalışma Bakanlığı'nda 'FETÖ' operasyonu; 133 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'FETÖ'nün kamu yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede, 'FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Maliye Bakanlığı'nın ikisi çalışan, 99'u KHK ile ihraç edilen 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ikisi çalışan, 30'u KHK ile ihraç edilen 32 personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyonda, sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemleri devam ediyor.