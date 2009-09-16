Maliye Varlık Barışı'nda çıtayı yükseltti

10 Temmuz' da başlayan Varlık Barış'ı, KDV farklarına ilişkin düzenlemelerin ekonomiye kazandırılması açısından yurtiçinden büyük ilgi görüyor.



Yastıkaltı için yüzde 5, gurbetçi için yüzde 2 vergi kolaylığı sağlayan barışın ardından ortaya çıkan vergi tahakkuku da 70 milyon lirayı aştı.



Yaklaşık 2 milyarı bulan beyan edilen matrahın sadece bir aylık verilere dayandığına dikkat çeken Maliye kaynakları, "Daha ağustos ayında yapılan bildirimlere ilişkin vergi beyannamesi verebilmek için bu ay sonuna kadar süre bulunuyor. Son günlerde hızlanan bildirimler de göz önünde bulundurulduğunda rakam daha da artacak gibi görünüyor." dedi.



Önceki uygulamada 14 milyar 832 milyon TL'lik bildirimde bulunan maliyenin ikinci Varlık Barışı'nda yükselltiği çıtanın hedefi en az 20 milyar Türk Lirası'nı ülke ekonomisine kazandırabilmek.



Varlık Barışı' nın ikinci ayağında Türkiye'deki incelemelerin yüzde 80'ini oluşturan KDV farklarına ilişkin düzenleme yapılmasının yastıkaltındaki birikimin ekonomiye kazandırılması açısından önem kazandığına dikkat çeken Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, ilk gelen sonuçların bunun göstergesi olduğunu ifade etti. Yetkililer, bildirimin büyük kısmının yurtiçinden yapıldığını bildirdi.



KDV kolaylığına göre beyan eden kişiye yönelik herhangi bir incelemede fark bulunması durumunda, bu miktar matrah farkından düşülebiliyor. Kişi bu sayede vergi cezasına düşmekten de kurtuluyor. Örneğin yasa kapsamında yurtdışından yüzde 2 vergi ile 500 liralık beyanda bulunan bir kişinin 10 TL vergi ödemesi gerekiyor.



Herhangi bir şekilde bu kişiye ait birkaç yıl sonra vergi incelemesinde 100 liralık kısma ilişkin KDV farkı bulunması durumunda miktar matraha dönüştürülerek buradan mahsup yapılabilecek. Hükümetin finansman bulmak için süresini uzattığı Varlık Barışı için Maliye seferberlik ilan ederken tanıtım atağı önümüzdeki günlerde daha da hızlanacak. Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Fransa gibi ülkelerdeki Türk işadamları da barışa davet edilecek. Son toplantı ise Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek. Ancak 30 Eylül'de dolacak sürenin uzayabilme ihtimali de gittikçe artıyor. Yetkililer, sürenin yıl sonuna kadar uzaması ile birlikte tanıtım faaliyetlerinin daha geniş coğrafyada hızlanacağını kaydediyor.



Banka kimlik açıklamıyor



Barış kapsamında bildirimde bulunanların kimliklerinin gizli kalacağını vurgulayan Maliye yetkilileri, herhangi bir endişeye gerek olmadığına dikkat çekiyor. Üst düzey bir yetkili, "Varlık Barışı'nda güven ortamına dayanarak beyan ve başvurular kabul ediliyor. İlgili bankaya başvuruyor. Bankadan para takip eden ayın sonunda bize bildiriliyor. Banka 'Ahmet, Mehmet Bey başvurdu' demiyor. Kümülatif ne kadar para almış, onu biliyoruz." dedi.



100 milyar dolar mercek altında



Vergi gelirlerini artırmak isteyen Maliye, rotayı vergi avantajının bulunduğu ülkelere çevirdi. Vergilemenin hiç olmadığı ya da çok düşük miktarda olduğu ülkeler olarak kabul edilen bu ülkelere yapılacak para ve kâr transferleri mercek altına alındı. Ayrıca Türk işadamlarının yurtdışındaki 100 milyar dolarlık birikimi için seferberlik devam ediyor. Türkiye'deki işletmesinden elde ettiği geliri yurtdışına farklı yöntemlerle götürenlerden paralarını getirmelerini isteyen Maliye, patronları, hesaplarını iyi yapmaları konusunda uyarıyor. Bu kapsamda sadece İsviçre'de 60 milyar dolar bulunuyor.



