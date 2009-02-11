Maliye sitelerde kiracı avına çıktı

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Sütçü: “Antalya'da, ilk etapta, birden fazla konutu bulunan 1000'e yakın ev sahibi incelenecek. Vergi Dairesi denetim ekipleri site site dolaşarak kiracılar ile ev sahiplerini belirleyecek.”



Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Antalya'da, ilk etapta, birden fazla konutu bulunan 1000'e yakın ev sahibini inceleyeceklerini bildirdi.



Mahmut Sütçü, Maliye Bakanlığı tarafından bu yılın kayıt dışılıkla mücadele yılı olduğunu hatırlatarak, çalışmaları bu yönde artırdıklarını kaydetti. Özellikle birden fazla evi ve kira geliri bulunanların kira gelirini beyan edip etmediği, beyanda bulunmuş ise kaç daireyi kiraya verdiğinin araştırılacağını belirten Sütçü, şöyle konuştu:



"Ev sahipleri için geniş bir vergi denetimi başlayacak. Antalya'da birden fazla kira geliri olan, ilk etapta bin kişilik liste Antalya Vergi Dairesi Başkanlığına ulaştırılacak. Bunun yanında siteler de denetlenecek. Vergi dairesi denetim ekipleri, Antalya'da site site gezerek kiracılar ile ev sahiplerini belirleyecek. Kiracı ve ev sahipleri ile site yöneticilerine, sitenin kaç daire olduğu, kaçının kiralık olduğu, kiracının dairede kaç yıldır oturduğuna ilişkin sorular yöneltilecek."



2005 yılında ev sahibi ve kiracıların belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda 13 bin 928 ev sahibinin beyanname verdiğini, bu sayının geçen yıl 20 bin 34'e ulaştığını anlatan Sütçü, 2006 yılında 22 milyon 715 bin 86 liralık kira geliri beyanname tahakkukunun, geçen yıl yüzde 35 artış ile 35 milyon 582 bin 565 liraya çıktığını bildirdi. Antalya'nın gayri menkul sermaye iradı bakımından Türkiye'de beşinci sırada yer aldığını ifade eden Sütçü, yeni çıkan yasayla kira gelirlerinin bankalar aracılığıyla ödendiğini de hatırlattı. Sütçü, 500 lira ve üzeri kira gelirlerinin banka aracılığı ile ödenmemesi halinde, yapılacak vergi denetimlerinde ortaya çıkması halinde aylık en az 490 lira usulsüzlük cezası verileceğini sözlerine ekledi.

