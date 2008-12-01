Maliye şarkıcıları izlemeye aldı

Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramında Antalya'da beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde sahneye çıkacak sanatçıları vergi yönünden incelemeye aldı.



Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Kurban Bayramı tatilinde, Antalya ve ilçelerinde beş yıldızlı 62 otelin hizmet vereceğini belirlediklerini söyledi. Gazetelerin magazin, reklam ve ilan sayfalarını inceleyerek Antalya'da beş yıldızlı tatil köyleri ve oteller ile turistik tesislerde bayramda sahneye çıkacak sanatçıları belirlediklerini kaydeden Sütçü, oluşturulan ekiplerin, bayram sürecince bu yerlerde ciro tespiti yapacaklarını, sanatçıların aldıkları ücretleri inceleyeceklerini belirtti.



Sütçü, "Otel ve tatil köylerinde de çok sayıda sanatçısı sahne alacak. Vergi denetim ekiplerimiz de, bayram süresince otel ve tatil köylerinde hasılat tespiti yapacak. Vergi düzenine uygun hareket edilip edilmediğini belirleyecek" dedi.

