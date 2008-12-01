T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye şarkıcıları izlemeye aldı

Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramında Antalya'da beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde sahneye çıkacak sanatçıları vergi yönünden incelemeye aldı.

01 Aralık 2008 02:00

Maliye Bakanlığı, Kurban Bayramında Antalya'da beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde sahneye çıkacak sanatçıları vergi yönünden incelemeye aldı.

Antalya Vergi Dairesi Başkanı Mahmut Sütçü, Kurban Bayramı tatilinde, Antalya ve ilçelerinde beş yıldızlı 62 otelin hizmet vereceğini belirlediklerini söyledi. Gazetelerin magazin, reklam ve ilan sayfalarını inceleyerek Antalya'da beş yıldızlı tatil köyleri ve oteller ile turistik tesislerde bayramda sahneye çıkacak sanatçıları belirlediklerini kaydeden Sütçü, oluşturulan ekiplerin, bayram sürecince bu yerlerde ciro tespiti yapacaklarını, sanatçıların aldıkları ücretleri inceleyeceklerini belirtti.

Sütçü, "Otel ve tatil köylerinde de çok sayıda sanatçısı sahne alacak. Vergi denetim ekiplerimiz de, bayram süresince otel ve tatil köylerinde hasılat tespiti yapacak. Vergi düzenine uygun hareket edilip edilmediğini belirleyecek" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24