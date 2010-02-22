Maliye, OSB'lere 5 yıllık vergi faturası çıkardı

T24 - Maliye müfettişleri, üyelerine düşük bedelle elektrik ve doğalgaz satan 136 Organize Sanayi Bölgesi'nden (OSB) elde ettikleri gelirin geçmişe dönük beş yıllık vergisini ödemelerini istedi.





Küresel ekonomik krizin etkilerini silmeye çalışan sanayiciye Maliye'den sürpriz vergi geldi. Organize Sanayi Bölgeleri'ni (OSB) vergi mükellefi olarak değerlendiren maliye müfettişleri, OSB'lere geçmişe dönük beş yıllık vergi faturası çıkardı. Üyelerine düşük bedelle elektrik ve doğalgaz satan OSB'lerin bu kalemden elde ettikleri gelirin 2004 itibariyle vergisini isteyen Maliye, ilgili yazıyı 8 Ocak'ta gönderdi. Vergi kaleminin hayata geçmesi durumunda OSB'lerin milyar dolarlık vergi faturası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Sanayiciler ise konuyu Maliye Başkanı Mehmet Şimşek'e iletti.





"Hizmeti durdurur"



Maliye'nin incelemesini değerlendiren Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Mahmut Yılmaz, sürpriz verginin OSB'lerin sanayiciye yönelik hizmetlerini durduracağını kaydetti. OSB'lerin çevreyle barışık sanayinin tüm altyapısını hazırladığını hatırlatan Yılmaz, "OSB'ler bölgesinde sanayiciye doğalgaz ve elektrik satma lisansına sahip. Üyelerden aidat toplama yerine, bu satıştan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen ancak yüzde 1-2'yi aşmayan oranda gelir alıyor. Bu gelirin tamamını sanayi bölgelerinin altyapısına harcıyor" dedi. Maliye'nin çalışmasının hayata geçmesi durumunda hem alt yapı yatırımları aksayacağını ifade eden Yılmaz "Bir de 5 yıl geriye gidip gecikme cezası ile birlikte tahsil ederler ise OSB'ler bu yükün altından kalkamaz." diye konuştu.





"Mükellef değiliz"



OSB'lerin kuruluş kanunda Kurumlar Vergisi'nden muaf tutulduklarının altını çizen Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, kanunen vergi kapsamına girmediklerini söyledi. Özdebir, "Bizim görevimiz sanayicinin önündeki engelleri kaldırmak. Buradan gelen gelirlerle yatırım bölgelerini büyütmenin yanı sıra alt yapı yatırımlarına harcıyoruz. OSB'ler kar amacı güdüp kendi üyelerinin dışındaki hizmet vermiyor. Eğer Maliye geri adım atmaz ise sanayicinin verimli çalışması için gerekli ortam oluşmaz" diye konuştu.





'Zararlarını çektik elimizden tutmuyorlar'



Finansal krizin şiddetlendiği 2008'den itibaren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) kredi musluklarını kısan bankalara sanayiciler sert çıktı. Türkiye'nin 2009'u kaybettiğini dile getiren ASO Başkanı Özdebir, ekonominin 2010'da yüzde 15 büyümesi gerektiğine dikkat çekti. "Bankalar 2001'de zarar ettiler biz ödedik" diyen Özdebir, 2009'da kâr etmelerine rağmen reel sektöre kredi vermediklerini söyledi. KOBİ kredilerinde yüzde 5'lik daralma olduğunu aktaran Özdebir, takibe düşen kredi miktarının yüzde 5.5 olduğunu belirtti. Özdebir, tüm kredilerin batması halinde dahi bankaların zora girmeyeceğini ifade etti. Büyük şirketlere açılan kredilerin yüzde 13 oranında arttığını hatırlatan Özdebir, "Bankalar bu dönemde görev zarar yaptığımız fedakarlığın karşılını vermeliler" dedi.





261 OSB'den sadece 148'i faaliyette



TÜRKİYE genelinde 261 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunuyor. Bunların sadece 148 tanesi faaliyette bulunuyor. Şu an organize sanayi bölgelerinde 997 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor. İnşaat halindeki OSB'lerin tamamlanması ve doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması durumunda toplam istihdamın 1 milyon 500 bin kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Başkanı Mahmut Yılmaz, OSB'lerin çevreyle barışık düzenli sanayiyi teşvik etmede hayati rol oynadığını vurguladı. Yılmaz "OSB'ler bu role hizmet için aidat yerine devlet kurumlarınca belirlenen düşük hizmet bedeli alıyor. Maliye'nin vegir konusundaki bu yaklaşımına anlam veremedik" değerlendirmesinde bulundu.







