-MALİYE MÜFETTİŞLERİNDEN "ARZ-I VEDA" ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Maliye Müfettişleri adına basında yer alan ilanda, vergi denetim birimlerinin tek çatı altında toplanması uygulamasıyla Maliye Teftiş Kurulu'nun kapatılmasından duyulan üzüntü dile getirildi. ''Milletimize Arz-ı Veda'' başlığıyla yayımlanan ilanda, öncelikle ''vatanı ve milleti uğruna şehit düşen 13 askere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve millete başsağlığı dilendiği'' belirtildi. İlanda, şu ifadeler yer aldı: ''1879 yılında Sultan II. Abdülhamit'in İrade-i Seniyyesi ile kurulan, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Maliyeyi onlar bilir' dilerek mali idarenin en üst kademelerinde görevlendirdiği Maliye Müfettişlerinin oluşturduğu kurum, Maliye Teftiş Kurulu 7 Temmuz 2011 tarihli ve 646 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle kapatılmıştır. Devlet Hazinesinin gelir, gider ve malvarlığının artmasına veya azalmasına yol açan tüm mali iş ve işlemleri denetlemekle görevli Maliye Müfettişleri, sahip oldukları vergi inceleme yetkisi nedeniyle salt vergi inceleme elemanı gibi değerlendirilerek 'vergi müfettişi' olarak görevlendirilmiştir. Bizler, devletimize ve milletimize 132 yıl gururla hizmet etmiş milli bir müktesebatın temsilcileri olarak bu kurumun kapatılmasının doğru bir tercih olmayacağını ilgililere anlatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık.'' -''MALİYE TEFTİŞ KURULU ARTIK YOKTUR''- Zor sınavlardan sonra göreve seçilen ve çok iyi yetiştirilen maliye müfettişlerinin bundan sonra da devlete ve millete her kademede hizmet vermeye devam edeceği belirtilen ilanda, şunlar kaydedildi: ''Ancak bir asrı aşan süre ile devlette çok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmiş bir kurum, denetim ve yönetim kademelerine eleman yetiştiren Enderun geleneğinin devamı olan bir okul, Maliye Teftiş Kurulu artık yoktur. Bu duyguyla kurucumuz Abdülhamit Han'a ve bu kurumu yeni devletimizde devam ettiren Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk'e ve milletimizin en zor günlerinde kısıtlı imkanlarla fedakarca görev yapmış Maliye Müfettişi üstatlarımıza, bizlere olan güvenini hiç kaybetmemiş yüce Milletimize şükranlarımızı sunuyoruz. Köklü kurumsal gelenekleriyle kendisinden sonra kurulan denetim kurumlarına örnek olmuş ve rehberlik etmiş Maliye Teftiş Kurulunun mensupları olan Maliye Müfettişlerinin mali denetim alanındaki bilgi birikim ve tecrübelerinden yararlanmanın yolunun yeniden açılacağını umuyoruz. Milletimize arz-ı veda eder, en derin saygılarımızı sunarız."