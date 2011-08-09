Maliye Müfettişleri Derneği'nin Başkanı Muammer Durak oldu

T24 - Maliye Müfettişleri Derneği’nin 07.08.2011 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda Dernek Başkanlığı’na Muammer Durak seçildi...



Dernek Başkanlığı’na Seçilen Muammer Durak Yaptığı Konuşmada; Bir Asrı Aşan Bir Süre Ile Devlette Çok Önemli Görev Ve Sorumluluklar Üstlenmiş Bulunan Ve Köklü Bir Kamu Hizmeti Geleneğini Temsil Eden Maliye Müfettişlerinin Mali Denetim, Yolsuzluk Ve Kayıtdışı Ile Mücadele Alanındaki Bilgi Birikim Ve Tecrübelerini Bundan Sonra Da Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ve Milletinin Hizmetine Sunmaya Devam Edeceklerinin Tabii Olduğunu Belirtmiştir.





Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma Ve Değerlendirme Kurulu Ile Onur Kurulu Üyeliklerine Seçilenler Aşağıdaki Listede Yer Almaktadır.





A- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ





ASIL



1- Halit DEMİR

2- Muammer DURAK

3- Abdullah DEMİRÖZ

4- Ferruh TUNÇ

5- Arif KAPANOĞLU

6- Ali ERAY





YEDEK



1- Kürşat ÖZGÜLER

2- Ahmet Başat ŞAHİN

3- Alper DEMİR

4- M. Hakan DURSUN

5- Selçuk SEVİNÇ

B- DENETLEME KURULU ÜYELERİ





ASIL



1- Ertuğrul KUMCUOĞLU

2- Süreyya TURGUT

3- Musa PİŞKİN





YEDEK



1- Emrah AKIN

2- Göktuğ GÖKTAŞ

3- Aydın TÜLEK





C- ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRME KURULU ÜYELERİ



1- Dr. Ali Asker DEMİRHAN

2- Dr. Hüseyin IŞIK

3- Dr. Ahmet OZANSOY

4- Serkan ERDİNÇ



D- ONUR KURULU ÜYELERİ





ASİL



1- Ömer Cahit KAYRA

2- Ziya MÜEZZİNOĞLU

3- M. Metin KÖKAVCI





YEDEK



1- Saim KIRGÖZ

2- Oğuz AYDEMİR

3- Nuri DEĞER





