Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na yeniden Muammer Durak seçildi

Maliye Müfettişleri Derneği’nin 31 Mart'da yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanlığı’na Muammer Durak yeniden seçildi. Durak yaptığı konuşmada, "Kamu idaresinde eksikliğini ve ihtiyacını her geçen daha fazla hissettiğimiz, bütünlüğü olan Devlet hizmetlisini yetiştirme prensip ve işlevinin uygulayıcısı konumundaki Maliye Teftiş Heyeti’nin acilen yeniden açılması güçlü maliye geleneğinin devamı için zaruridir. Bu konuda nihai kararı verecek olanların aklıselimine güveniyor, yanlışlığın düzeltilmesini onurumuzla bekliyoruz." dedi.

Seçim sonucu Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyelikleri şu isimlerden oluştu.

Yönetim kurulu 'asıl' üyeleri

1 - Muammer DURAK

2 - Halit DEMİR

3 - Kürşat ÖZGÜLER

4 - Ferruh TUNÇ

5 - Arif KAPANOĞLU

6 - Alper DEMİR

Yönetim kurulu 'yedek' üyeleri

1 - Ahmet Veysel ÖZER

2 - Mustafa ÖCELAN

3 - Selçuk SEVİNÇ

4 - Abdullah KARABOYACI

5 - Mehmet Hakan DURSUN

Denetleme kurulu 'asıl' üyeleri

1 - Mustafa Kemal DOĞRU

2 - Aydın TÜLEK

3 - Ahmet GÜROL

Denetleme kurulu 'yedek' üyeleri

1 - Emrah AKIN

2 - Göktuğ GÖKTAŞ

3 - Fırat MUMCU

Araştırma kurulu üyeleri

1 - Dr. Hüseyin IŞIK

2 - Ahmet OZANSOY

3 - Mustafa ÖZDEMİR

4 - İsmail DOLMACI

Haysiyet divanı 'asıl' üyeleri

1 - Ömer Cahit KAYRA

2 - Ziya MÜEZZİNOĞLU

3 - Nuri DEĞER