Maliye Müfettişleri Derneği Başkanlığı'na yeniden Muammer Durak seçildi

Maliye Müfettişleri Derneği’nin önceki gün yapılan Olağan Genel Kurulu’nda Dernek Başkanlığı’na Muammer Durak yeniden seçildi. Durak yaptığı konuşmada; “Maliye Teftiş Heyetinin kapatılmasıyla 133 yıllık bütünlüğü olan Devlet hizmetlisini yetiştirme prensip ve işlevinin inkitaya uğradığı bir vakıadır. Keyfiyeti bu kararı alan mercilerin görüş ve takdirlerine bir kez daha sunuyoruz” dedi. Seçim sonucu Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Araştırma ve Değerlendirme Kurulu ile Haysiyet Divanı üyelikleri şu isimlerden oluştu.

A- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

ASIL

1- Muammer DURAK

2- Halit DEMİR

3- Ferruh TUNÇ

4- Arif KAPANOĞLU

5- Kürşat ÖZGÜLER

6- Alper DEMİR

YEDEK

1- M. Hakan DURSUN

2- Mustafa ÖCELEN

3- Selçuk SEVİNÇ

4- Abdullah KARABOYACI

5- Fırat MUMCU

B- DENETLEME KURULU ÜYELERİ

ASIL

1- Ertuğrul KUMCUOĞLU

2- Süreyya TURGUT

3- Musa PİŞKİN

YEDEK

1- Emrah AKIN

2- Göktuğ GÖKTAŞ

3- Aydın TÜLEK

C- ARAŞTIRMA KURULU ÜYELERİ

1- Dr. Hüseyin IŞIK

2- Dr. Ahmet OZANSOY

3- Türkben PEDÜK

4- Serkan ERDİNÇ

D- HAYSİYET DİVANI ÜYELERİ

ASİL

1- Ömer CAHİT KAYRA

2- Ziya MÜEZZİNOĞLU

3- Nuri DEĞER

YEDEK

1- Saim KIRGÖZ

2- Oğuz AYDEMİR

3- Metin KÖKAVCI