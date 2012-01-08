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Spor

Maliye Milli Piyango: 0

08 Ocak 2012 21:32

-Maliye Milli Piyango: 0 - Halkbank: 3 ANKARA (A.A) - 08.01.2012 - Aroma Erkekler Voleybol Birinci Ligi'ndeki Başkent derbisinde Halkbank, Maliye Milli Piyango'yu 3-0 yendi. Salon: TVF Başkent Hakemler: Onur Hoşnut xxx, Salim Bektaş xxx Maliye Milli Piyango: Gökhan Öner xx, Şevki xx, Gjorgiev xxx, Murat x, Barış xxx, Boula xx (Mehmet xxx, Ertan x, Engin xx, Gökhan Çatal ?, Tolga ?, Eren ?)  Halkbank: Ender xx, Özkan xx, Selçuk xxx, Platenik xxx, Resul xx, Celitans xxx (Hasan xxx, Sabit xxx, Can ?) Setler: 25-27, 22-25, 20-25 Süre: 77 dakika (27, 25, 25)

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