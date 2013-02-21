Maliye lojmanlarına 215 milyon lira teklif verildi

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ), arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemiyle satışa çıkardığı ve ilk oturumunda 17 firmanın teklif verdiği ihalenin ikinci oturumu TOKİ'nin Merkez Binasında gerçekleştirildi.

Lojman ihalesinin ilk oturumunda en yüksek teklif, idare payı geliri olarak 110 milyon 250 bin lirayla İlci İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından yapılmıştı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, ihalenin 2. oturumunda 5 firma teşekkür ederek ihaleden çekilirken, ihale sözlü artırımlarla devam etti ve sözlü artırımda en yüksek teklif 150 milyon 500 bin lira ile YDA İnş. San. ve Tic. AŞ tarafından verildi.

İhale daha sonra kapalı zarflarda alınan teklifle devam ederken, bu turda en yüksek teklif 215 milyon 250 bin lira ile Kuzu Toplu Konut İnş. AŞ'den geldi.

'AVM ve konut yapılabilecek'

Özel proje alanında, iş merkezleri, Ofis, büro, alışveriş merkezi, çok katlı mağaza, çarşı, sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi kültürel tesisler, otel, motel, özel yurt ile Rezidans gibi konaklama tesisleri, restoran, kafe, lokanta, özel spor tesisleri, yönetim binaları, banka ve finans kurumları yer alabilecek.

TOKİ, yapacağı incelemelerinin ardından ihaleye ilişkin nihai kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.

Maliye, bu kapsamda elinde bulunan 4 bin 500’e yakın lojmanları TOKİ’ye devretmişti.

'182 bürokrat kalıyordu'

Oran’da Atakent Devlet Mahallesi’nde bulunan 182 bürokratın kaldığı lojmanlar ihale için TOKİ’ye verilmişti. Söz konusu lojmanlar, eski milletvekili lojmanlarının bulunduğu alan üzerine inşa edilen Park Oran Konutları’nın hemen yanında yer alıyor. Burada oturan bürokratlar da TOKİ’nin orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için inşa ettiği Yapracık’tan alınan konutlarda kira karşılığı oturabilecek.