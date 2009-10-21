Maliye kumar sitelerinin peşine düştü

Varlık Barışı'ndan kaçmak isteyen işadamları zulalarını taşıma hazırlığı yaparken, para transferinde yeni adres kumar siteleri oldu
Maliye, kumar oynatılan yabancı internet siteleri aracılığı ile
milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti.
Zaman gazetesinin haberine göre bakanlığa
gelen bir ihbar mektubuna göre yabancı internet siteleri aracılığı ile
kumar oynayan birçok Türk vatandaşı bulunuyor. Ödeme yapmak ve kumar
oynatan sitelerden para çekmek için kullanılan bankamatik kartından
Türkiye'de 200 bin kişide olduğu iddia ediliyor. İhbar mektubunda, yasa
dışı yollar kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sebebiyle bankalara
bildirimde bulunulmasına rağmen herhangi bir tedbir alınmadığına dikkat
çekiliyor. Maliye ise konuya ilişkin denetim yapılması ve para
trafiğinin yasal olup olmadığının araştırılmasını talep eden ihbar
mektubuna mevzuattaki boşluk dolayısıyla cevap veremiyor.
Maliye'ye gelen mektupta sistemin işleyişi
şöyle anlatılıyor: "İnternet sitesi üzerinden elektronik form
dolduruluyor. Banka hesabının alınmasıyla birlikte 10-30 gün arasında
posta yoluyla adrese bankamatik kartı geliyor. Gelen karta, internet
şubesi aracılığıyla kredi kartından para aktarıp, yurtdışındaki tüm
kumar ve bahis firmalarına ödeme yapılıyor. Yine aynı şekilde
yurtdışındaki bahis ve kumar bürolarında oynanan kumar paraları da bu
kart ile çekilebiliyor. Karta aktarılan para her ATM ve BTM cihazından
geri alınabiliyor."
Kıbrıs'taki Türk müşterileri inceleyin
Kumar oynatan sitelere ilişkin para
transferinin detaylı olarak anlatıldığı ihbar mektubunda, Maliye'den
Kuzey Kıbrıs'taki bankalardan üye bilgilerinin alınması isteniyor.
Yapılan işlemlerin yasal olup olmadığının araştırılması gerektiğine
dikkat çekiliyor. Mektubu kaleme alan ihbarcı, her ne şekilde olursa
olsun bilgi edinme talebinin isimsiz bir şikâyet olarak kabul
edilmesini talep ediyor.