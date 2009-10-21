Maliye kumar sitelerinin peşine düştü

Maliye'ye gelen mektupta sistemin işleyişi şöyle anlatılıyor: "İnternet sitesi üzerinden elektronik form dolduruluyor. Banka hesabının alınmasıyla birlikte 10-30 gün arasında posta yoluyla adrese bankamatik kartı geliyor. Gelen karta, internet şubesi aracılığıyla kredi kartından para aktarıp, yurtdışındaki tüm kumar ve bahis firmalarına ödeme yapılıyor. Yine aynı şekilde yurtdışındaki bahis ve kumar bürolarında oynanan kumar paraları da bu kart ile çekilebiliyor. Karta aktarılan para her ATM ve BTM cihazından geri alınabiliyor."

Kıbrıs'taki Türk müşterileri inceleyin

Kumar oynatan sitelere ilişkin para transferinin detaylı olarak anlatıldığı ihbar mektubunda, Maliye'den Kuzey Kıbrıs'taki bankalardan üye bilgilerinin alınması isteniyor. Yapılan işlemlerin yasal olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Mektubu kaleme alan ihbarcı, her ne şekilde olursa olsun bilgi edinme talebinin isimsiz bir şikâyet olarak kabul edilmesini talep ediyor.