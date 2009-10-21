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Ekonomi

Maliye kumar sitelerinin peşine düştü

Varlık Barışı'ndan kaçmak isteyen işadamları zulalarını taşıma hazırlığı yaparken, para transferinde yeni adres kumar siteleri oldu

21 Ekim 2009 03:00

Varlık Barışı'ndan kaçmak isteyen işadamları zulalarını taşıma hazırlığı yaparken, para transferinde yeni adres kumar siteleri oldu

Maliye, kumar oynatılan yabancı internet siteleri aracılığı ile milyonlarca liralık para transferi gerçekleştirildiğini tespit etti. Zaman gazetesinin haberine göre bakanlığa gelen bir ihbar mektubuna göre yabancı internet siteleri aracılığı ile kumar oynayan birçok Türk vatandaşı bulunuyor. Ödeme yapmak ve kumar oynatan sitelerden para çekmek için kullanılan bankamatik kartından Türkiye'de 200 bin kişide olduğu iddia ediliyor. İhbar mektubunda, yasa dışı yollar kullanılarak gerçekleştirilen işlemler sebebiyle bankalara bildirimde bulunulmasına rağmen herhangi bir tedbir alınmadığına dikkat çekiliyor. Maliye ise konuya ilişkin denetim yapılması ve para trafiğinin yasal olup olmadığının araştırılmasını talep eden ihbar mektubuna mevzuattaki boşluk dolayısıyla cevap veremiyor.

Maliye'ye gelen mektupta sistemin işleyişi şöyle anlatılıyor: "İnternet sitesi üzerinden elektronik form dolduruluyor. Banka hesabının alınmasıyla birlikte 10-30 gün arasında posta yoluyla adrese bankamatik kartı geliyor. Gelen karta, internet şubesi aracılığıyla kredi kartından para aktarıp, yurtdışındaki tüm kumar ve bahis firmalarına ödeme yapılıyor. Yine aynı şekilde yurtdışındaki bahis ve kumar bürolarında oynanan kumar paraları da bu kart ile çekilebiliyor. Karta aktarılan para her ATM ve BTM cihazından geri alınabiliyor."

Kıbrıs'taki Türk müşterileri inceleyin

Kumar oynatan sitelere ilişkin para transferinin detaylı olarak anlatıldığı ihbar mektubunda, Maliye'den Kuzey Kıbrıs'taki bankalardan üye bilgilerinin alınması isteniyor. Yapılan işlemlerin yasal olup olmadığının araştırılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Mektubu kaleme alan ihbarcı, her ne şekilde olursa olsun bilgi edinme talebinin isimsiz bir şikâyet olarak kabul edilmesini talep ediyor.

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