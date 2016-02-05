Maliye, Kırşehir'de yakılan Gül Kitabevi'ndeki malların KDV'sini istiyor

Kırşehir'de, geçen yıl eylül ayında içerisinde insanlar varken yüzlerce saldırgan tarafından yakılarak ateşe veren Gül Kitabevi'ne Maliye Bakanlığı tarafından "Yangında zayi olan mallara ait KDV miktarlarının acilen ödenmesi" talimatı gönderildi. Daha önce de Gül Kitabevi'ne yardım kampanyası yapılmasına yönelik başvuru, valilik tarafından reddedilmişti.

Radikal'den İsmail Saymaz'ın haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kitabevi sahibi Sait Akıllı’ya gönderilen tebligatta şu ifadeler yer alıyor:

“Söz konusu mükelleflerin iş yerlerinde çıkan yangın sonrasında Maliye Bakanlığı’nca mücbir sebep hali ilan edilmesi söz konusu olmadığından, yangından zayi olan mallara ait yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün değildir. Bu nedenle zayi olan mallara ait daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin iş yerinde münferit olarak çıkan yangının meydana geldiği vergilendirme dönemi itibariyle 1 No'lu KDV Beyannamesinin ‘ilave edilecek KDV’ satırına dahil edilmek suretiyle düzeltilmesi gerekmektedir. Mükelleflerin bulunduğu yerin, Bakanlığımızca yangın sebebiyle mücbir sebep ilan edilen yer olması kaydıyla yangın sonucu zayi olan mallara ait katma değer vergisi mükellefler tarafından indirimi konusu yapabilecek, Bakanlığımızca böyle bir belirleme yapılmayan ve münferit olarak çıkan yangın nedeniyle zayi olan mallara ait katma değer vergisi ise indirim konusu yapılmayacaktır.”