Maliye kayıt dışıyla mücadele için sigara kağıdı ve makaronu anlık takibe alacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütün ürünleri ve alkollü içkilerin yanı sıra yaprak sigara kağıdı ve makaranu da Ürün İzleme Sistemi'ne alarak bandrolle takibini yapmaya hazırlanıyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıp ve kaçakla mücadele için tütün ürünleri ve alkollü içkiler sektörüne yönelik anlık izleme sisteminin kapsamını genişletmeye hazırlanıyor. Uygulama kapsamına makaron ve yaprak sigara kağıdı da dahil edilecek ve izlemeye alınacak alkollü içki üreticilerinin sayısı artırılacak.

Tebliğ taslağı hazır

Gelir İdaresi Başkanlığı, tütün ürünleri ve alkollü içkiler sektörünü daha yakın takibe almak amacıyla bir tebliğ taslağı hazırladı. Bu düzenlemeyle sektöre yönelik tebliğ ve sirkülerler tek bir genel tebliğ çatısı altında toplanacak.

Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Taslağı ile idarenin tütün ürünleri ve alkollü içkileri izleme kapasitesi artacak. Buna göre, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin üretimlerinin anlık görülerek takibinin sağlandığı Ürün İzleme Sistemi kapsamına, makaron ve yaprak sigara kağıdı da eklenecek. Makaron ve yaprak sigara üreticileri de sistemle takip edilen seri üreticiler arasında yer alacak. Böylece, makaron ve yaprak sigara fabrikada üretildiği anda Gelir İdaresine bu üretime ilişkin bilgi düşecek. Bu ürünler bandrollü olarak piyasaya sunulacak ve izlenebilecek.

Düzenlemeyle sistem kapsamında izlenen alkollü içki üretiminin kapsamı da artırılacak. Buna göre, alkollü içkilerde seri üretici olma kapasitesi yıllık 500 bin litreden 200 bin litreye indirilecek. Böylece daha fazla firmanın üretiminin anlık olarak takip edilmesi sağlanacak.

Bandrol teslim süresi kısaltılıyor

Seri üretici kapsamında olmayan firmalar da ihraç edilmek üzere üretilen ürünlerini Ürün İzleme Sistemi'ne kaydedecek. Bu üreticilerin daha önce sisteme bilgi girme zorunluluğu bulunmuyordu.

Seri üretim yapılan tütün mamulleri, makaron ve yaprak sigara kağıdı üretim tesislerinde ihraç edilmek üzere üretilen ürünlere özel işaret uygulanması zorunlu olacak.

Bandrol teslimlerinde uygulanan maksimum 1 aylık süre de kısaltılacak. Tütün mamulleri, makaron, yaprak sigara kağıdı ve alkollü içkilere uygulanacak bandroller, onay süreci ve bedelinin yatırılmasından itibaren 20 gün içinde üreticilere teslim edecek.

Alkollü içki ithalatçılarına yapılacak bandrol teslimi ve bunların ürünlere uygulanmasına ilişkin süreçleri Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yürütecek.