Maliye ile Asil Nadir uzlaştı

KKTC Maliye Bakanlığı ile Kıbrıs Medya Grubu, grubun devlete olan vergi ve diğer borçlarının ödenmesi konusunda uzlaştılar.



KKTC Maliye Bakanı Ahmet Uzun, Kıbrıs Medya Grubu Direktörü ve Asil Nadir'in kızkardeşi Bilge Nevzat ile bu akşam bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Bilge Nevzat ile bugün 2 kez görüştüklerini belirterek, taraflar arasında yapılan görüşmelerden, "ortaya çıkabilecek vergilerin ödenebileceği" yaklaşımının çıktığını söyledi.



Uzun, maliye yetkilileriyle, Kıbrıs Medya Grubu yetkililerinin konuyu sonuçlandırmak üzere pazartesi gününden itibaren görüşmeye başlayacaklarını bildirdi.



Nevzat ile yaptıkları iki görüşmede önemli gelişme kaydettiklerini ifade eden Uzun, tarafların belgeleri masaya koyacaklarını ve vergilerin miktarı ve nereden kaynaklandığını müzakere edeceklerini, tüm borçların ödeme planına bağlanacağını kaydetti. Görüşmelerden olumu sonuç çıkacağını düşündüğünü ifade eden Uzun, niyetlerinin "asla medyayı susturmak olmadığını" da yineledi. Uzun, girşimleri ve katkıları için Bilge Nevzat'a teşekkür etti.



Bilge Nevzat da görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, pazartesi gününden itibaren tarafların görüşmelere başlayacaklarını dile getirdi. Nevzat, bir soru üzerine, Kıbrıs Gazetesi, A.N. Graphics ve gazete dağıtım şirketi GADEDA'nın sosyal sigorta ile ihtiyat sandığı borcu olmadığını söyledi.



Uzun da bunun üzerine söz alarak, grubun sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı borçlarının başka bir şirketten kaynaklandığını bildirdi.



KKTC Maliye Bakanlığı, Kıbrıs Medya Grubu ile bağlı şirketlerine dün gönderdiği ihbarnamede, 11 milyon liralık vergi borcuna karşılık 24 saat içinde ödeme taahhüdü istemişti. Bu akşam saatlerinde dolan 24 saatin bitiminde, bu taahhüdün verilmemesi durumunda medya grubunun yönetiminin kayyuma devredileceği de belirtilmişti.

