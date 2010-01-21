Maliye: İkinci ele otomobile KDV yok

T24 - Maliye Bakanlığı, ikinci el otomobil satışına yönelik yeni bir katma değer vergisi düzenlemesinin söz konusu olmadığını bildirdi.



Maliye Bakanlığı, bugün (21 Ocak 2010) Sabah gazetesinde yer alan ''İkinci ele KDV geliyor'' şeklindeki haber üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Haberde vurgulandığı gibi yeni bir KDV düzenlemesi bulunmadığı belirtilen açıklamada, ''Bu tarz haberler, sadece kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir, asılsızdır ve çarpıtmadır'' denildi.



Maliye Bakanlığı açıklamasında, Bakanlık tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı sürece bu tarz haberlere itibar edilmemesi de istendi.



'İkinci el otomobil satışına KDV geliyor'



Sabah gazetesinde yer alan habere göre, yeni Gelir Vergisi Yasası'nı 2010 içinde tamamlamayı hedefleyen Maliye Bakanlığı vergi sisteminde köklü değişikliklere gidecek. Vergi gelirlerinin artırılması için sanal ortamda elde edilen rantlardan ikinci el oto piyasasına kadar geniş bir yelpazede yeni vergiler yaşama geçecek. Maliye yetkilileri, ikinci el pazarının Katma Değer Vergisi (KDV) kapsamına alınmasıyla sağlanacak gelirin zorunlu tüketim malları üzerinde yapılacak olası vergi artışlarını frenleyeceğini söyledi. Halen, işletmeler ve oto kiralama şirketlerinin ikinci el araç satışlarında KDV alınıyor.



Sanal satışa vergi



Ancak bu tarz satışların piyasadaki satışların küçük bir bölümünü oluşturduğunu belirten Maliye yetkilileri şu değerlendirmeyi yaptı: "Şahıslar, ikinci el araç alım-satımında KDV ödemiyor. Şirketler ise işletme bilânçosuna dâhil araçları yüzde 18 KDV ile alıyor ve 2. el satışında yüzde 1 oranında cüzi KDV uygulanıyor. Aradaki fark gider yazılıyor. Oto kiralama şirketleri ise yüzde 128 KDV ile sıfır araç alıp, 2. elde yine yüzde 18 KDV ile satıyor. Bunlar, şirketlerle ilgili özel durumlar ve sınırlı örnekler. Gelir artırıcı tedbir kapsamında sahibinden satılık otolar için KDV düzenlemesi yapılacak. Vergi sistemindeki yeniliklerden biri de sanal ortamdaki ticaretle ilgili olacak. İnternet üzerinden yapılan ticari değeri olan eşya satışları da KDV'ye tabi olacak. Sahibinden şahsi satış adı altında vergi ödemekten kurtulmak artık mümkün olmayacak. Sanal ortamda satılan kitap, eski plaklar, imzalı sporcu formaları gibi ticari olmayan eşyalar ise vergi kapsamı dışında tutulacak.



Kayıtdışı haritası çıkarılacak



Maliye'nin kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında atacağı bazı adımlar şöyle:



Elektronik ödeme araçları yaygınlaştırılacak, kartla ödeme teşvik edilecek.



Bölgesel, sektörel esnek asgari ücret sistemine geçilecek.



Belli hâsılat miktarını aşan çiftçi de defter tutacak.



Vergi mükellefi memnuniyeti anketi yapılacak.



İnternet üzerinden yapılan kayıtdışı istihdam ihbarları elektronik olarak SGK'ya yönlendirilecek.

Vergi uyum maliyetinin hesaplanması ve azaltılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bandrol denetimleri artırılacak. Alkol ve sigaradan sonra tekstilde de bandrol uygulamasına gidilecek. Kayıtdışı çalıştıran işverenlere uygulanacak idari para cezaları artırılacak. Denetim faaliyetlerine engel olanlara ayrıca idari para cezası uygulanacak.

