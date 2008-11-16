Maliye ev sahibi - kiracı avına çıktı

Maliye Bakanlığı, kira gelirleri ve kentsel rantların vergilendirilmesi için kapı kapı dolaşıp, ev sahibi ve kiracılarla ilgili kütük oluşturulması için bir çalışma başlattı.



Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının uygulamaya koyduğu, daha sonra da diğer illerde yaygınlaştırılacak bu çalışmada, Maliye görevlileri, Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgilerini de kullanarak, yerleşim birimlerindeki bütün evlere giderek tespitte bulunuyor.



Ankara'da söz konusu çalışma için 400 Maliyeci görevlendirildi. Maliye denetçileri, çalışma kapsamında, kira tutarlarının yüksek seyrettiği semtlerden başlayarak, bütün Ankara'yı taramaya başladı.



Özellikle hafta sonları gerçekleştirilen çalışma sırasında, evlere giden Maliyeciler, öncelikle ikamet edenlerin ev sahibi mi, kiracı mı oldukları soruyor. Daha sonra da ev sahibi ve kiracılarla ilgili bilgi ediniyor. Kirada oturulan evlerin kira tutarları da öğreniliyor ve bunların tümü bir tutanağa işleniyor.



Maliyeciler, tespit sırasında vatandaşlara, ''Ev - İşyeri sahibi ve kiracıların dikkatine'' diye başlayan uyarı broşürünü de veriyor. Bu broşürde, konutlarda aylık 500 YTL ve üzerindeki kira ödemelerinin 1 Kasım'dan itibaren bankalar aracılığıyla yapılacağı hatırlatılarak şöyle deniliyor:



Ne kadar ceza kesilecek?



''Kira ödemelerinin usulüne uygun belgelendirilmemesi durumunda konutlarını kiraya verenler, 2008 yılı için asgari 320 YTL, iş yeri kiralayanlar/kiracılar ise durumlarına bağlı olarak 680 YTL ile 1.490 YTL'den az olmamak üzere, her bir işlem için bu işleme konu tutarın yüzde 5'i oranında cezaya muhatap olacaklardır.



2009 ve müteakip yıllarda yeniden değerleme oranına göre yapılacak artış dikkate alınacaktır.

Cezalı duruma düşmemek için kira ödemelerinizi bankalar veya posta kurumları aracılığıyla yapmanız zorunludur.''



Vergi kaçıranlar ortaya çıkacak



Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, yaptığı açıklamada, 3 hafta önce başlatılan çalışma ile şu ana kadar 40 bin evde tespit yapıldığını bildirdi.



Bu evlerde 30 bin tutanak tutulduğunu kaydeden Candan, Ankara'da adrese dayalı nüfus kayıt sistemi kapsamında konutların yanı sıra iş yeri ve imar geçen arsaları da kapsayan 2 milyon 275 bin adres bulunduğunu belirtti. Çalışma kapsamında bütün konutlara gidilerek, ev sahibi ve kiracı bilgilerine ilişkin bir kütük oluşturulacağını ifade eden Candan, şunları söyledi:



''Söz konusu çalışmayı kısa bir süre içinde tamamlayacağız. Tespitlerimizin sonrasında ortaya çıkacak bilgi kütüğünde, ev sahipleri ve kiracıların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, varsa adresleri tek tek yer alacak.



Bu çalışmaya paralel bankalar aracılığıyla ödenen kira bilgilerini de Bilgi İşlem Merkezinden alacağız ve adına kira yatırılan ev sahiplerini belirleyeceğiz. Bütün bunları mevcut verilerle karşılaştıracağız. Bu şekilde elden kira alanların yanı sıra, kira geliri olup da, bunun vergisini ödemeyenler de tek tek tespit edilecek.''



Kentsel rantlar için de altyapı oluşacak



Bu arada Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının kiracı - ev sahibi envanter çalışması, diğer illerde de gerçekleştirilecek.



Çalışmalar sonrasında ülkemizdeki ev sahibi ve kiracılara ilişkin kütük oluşturulacak.



Söz konusu bilgiler, yeni Gelir Vergisi Kanunu ile getirilecek kentsel rantların vergilendirilmesinin de alt yapısını meydana getirecek.

